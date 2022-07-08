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安倍晋三遭枪击 心肺停止

2022年07月08日12:42 | 来源：新华社
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　　新华社北京7月8日电 日本前首相安倍晋三8日上午在奈良市演讲时遭枪击，已送往医院抢救。当地消防部门说，安倍中弹后倒地，心肺停止。

　　事件发生在8日上午11时30分（北京时间10时30分）左右，安倍在奈良市一座地铁站附近街头发表助选演讲，为参议院选举自由民主党候选人拉票，现场大约有30人。共同社报道，一名不明身份的男子从背后朝安倍开枪，安倍中弹倒地。

7月8日，日本前首相安倍晋三在奈良发表演讲时中枪。新华社/美联

　　安倍遇袭时，在现场采访的共同社记者听见两声疑似枪声的声响。日本媒体报道，嫌疑人从安倍身后三米左右的位置开枪。日本当地电视台播放的画面显示，安倍穿着的白衬衫上，左胸位置有血迹。

　　奈良市消防局说，安倍失去意识，没有呼吸心跳，被一架直升机送往医院急救。

　　嫌疑人被当场制服。据日本媒体报道，嫌疑人为男子，40多岁，因杀人未遂嫌疑被捕。现场发现一把疑似用于行凶的散弹枪。

　　安倍现年67岁，2006年至2007年首次出任日本首相，2012年再度上台，2020年因病辞职，是日本自第二次世界大战结束以来连续执政天数最长的首相。

　　安倍卸任后继续活跃在政坛，去年11月出任自民党最大派系“清和政策研究会”会长。（胡若愚、刘秀玲）

(责编：赵光霞、胡永秋)

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