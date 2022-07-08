美国，是这个世界上最好战的国家。

自宣布建国以来，在240多年的历史中，美国没有参与战争的时间只有16年。

其中，美国有一种隐秘发起战争的方式——代理人战争。

早在几十年前，时任美国总统艾森豪威尔就说过，代理人战争是“最便宜的保险”。

尽管美国深谙此道，但在明面上，美国总是不承认自己发起过代理人战争。

最近，一份秘密文件被曝光，不仅戳破了美国的谎言，也掀开了美国代理人战争的神秘一角。

谭主联合权威数据机构，顺着这份文件，揭开了美国的邪恶计划。

这份秘密文件，描述的是美国的一项秘密项目。

这个项目第一次进入公众视野，是在五年前。

2017年10月4日，4名美国“绿色贝雷帽”特种部队士兵在非洲国家尼日尔丧生，这是美军自1993年以来，在非洲伤亡人数最多的事件。

这一事件引发了美媒的广泛质疑：

美国没有在尼日尔发动战争，那又是谁授权美军在那里部署军队开展致命行动呢？

时任美国总统特朗普对此保持沉默，而白宫方面也拒绝解释特朗普为何不回应此事。

随后，美军参谋长联席会议主席出来表示，这一事件信息有限；5个多月后，美国国防部发布了一份调查报告，其中只提到，这些美军被部署到尼日尔是为了“训练、建议和协助尼日尔伙伴部队”。

此后，这件事就不了了之了。

但谭主在最新披露的这份秘密报告里，找到了这四名美军士兵隶属的项目——“127e”项目。

这个项目的命名依据，是《美国法典》第10卷第127e节。《美国法典》是美国对生效的公法、一般法以及永久性法律的正式汇编。

该条法律规定：

对于那些支持美国特种作战部队打击恐怖主义的外国部队、非正规部队、团体或个人，美国国防部可以对其提供支持。

这种支持包括：提供资金、提供武器援助、提供训练。

这也符合美国国防部在报告中提到的，美军在训练、建议和协助尼日尔伙伴部队。

但这份报告接下来的内容，则刷新了人们的认知。

这个项目从最开始，就脱胎于美国的邪恶用意。

2001年10月，美国发动阿富汗战争。随后，中央情报局和美国特种作战部队介入，开始暗中支持阿富汗北方联盟。

尽管中央情报局对这种暗中扶持别国势力的操作已经轻车熟路，也有介入准军事行动的能力，但它毕竟只是个情报机构，有些任务还是要依靠作战部队。

但隶属于美国国防部的美国特种作战司令部在实际操作中发现，他们并没有资格做这件事——没有任何一条美国法律，赋予该机构向外国代理人提供资金或支持的权力。

没办法，美国特种作战司令部只能依靠中央情报局的资金开展工作，但美国人自己也承认，这带来了两个部门之间的利益纠葛。

但办法总比困难多，既然没有法律，美国特种作战司令部决定，推动一项立法。

2003年，通过做国会议员的工作，推动扩大特种作战部队非常规作战权力的相关法案成为法律，成了美国特种作战司令部优先事项之一。第二年，立法成功。

后来，这一法案演变成了《美国法典》第10卷第127e条。

法案借用的名头，正是反恐。

当时的美国社会还被捆绑在“9·11”恐怖袭击带来的震撼情绪中，打着“反恐”的旗号，可以说是一路绿灯。

但反恐，只是立法的敲门砖。在具体实施过程中，就被扔到了一边：

据报告披露，这些美国国防部提供支持的代理人往往会被派遣到美国指导的任务中，针对美国自己定义的敌人，实现美国的目标。

至于有没有反恐，答案是未知。

尽管“127e”规定，实施这一项目，美国国防部要提供：

支持的外国对象的描述；

支持时间范围的描述；

对敌对实体的描述；

后续行动权限的描述；

确保接受支持的对象没有侵犯人权；

确保行动符合美国国家安全。

法条规定得很详尽，但在具体操作过程中，这些同样无处查证。

这次披露的秘密文件，曝光了部分关于“127e”项目的信息。

报告显示，2017年到2020年间，美国特种作战部队在全球范围内实施了至少23个“127e”项目。2020年起，在亚太等地区，至少有14个“127e”项目也正在开展。

根据信息，美军在这几个国家实施过“127e”项目：

这些国家，基本都是局势动荡，充满动乱的国家，其政府能动用的武装力量也有限。

据美国驻非洲特种部队司令唐纳德·博尔达克披露，和“127e”项目有伙伴关系的队伍，平均人数在80人到120人，他们接受过美国特种部队训练、拿着美式装备。

这些人去执行美国定下的秘密任务，打击美国所谓的敌人。任务的正义性，很难不让人怀疑。

在执行任务过程中，造成了多少平民的伤亡，也是秘密。

按照美国联合特种作战司令部一名官员的透露，该司令部就连美军自己被俘和死伤的人数都不掌握，更不用说去统计有多少无辜的人在这过程中丧生。

死无对证，美国不用背负造成平民伤亡的舆论谴责压力，也可以更加肆无忌惮地发动下一场行动。

“127e”项目下，这群美军就像幽灵般穿梭在全球数十个国家，悄无声息地执行着军事任务，相关情况，全世界一无所知。

“127e”项目，成为美国发起代理人战争的一种极其隐蔽的手段。

美国为了采取行动创造出法律条文，看似有法律依据，实则干着和法律条文含义所背离的勾当。

从某种程度说，这一法律的设立就不是用来遵守的，而是用来借题发挥的。

这对于宣扬法治的美国来说，无疑是种莫大的讽刺。

“127”项目，同样证明了美式制度，也被美式邪恶钻了空子。

大数据图谱显示，发起“127e”项目的主体有：

美国国防部

美国特种作战司令部

美军非洲司令部

美军中央司令部

美军印太司令部

以上这些机构，都能通过“127e”项目发起海外军事行动。机构多，隐蔽性强，且缺乏监管，“127e”项目只会更加不可控。而当美国的资金、武器流入这些国家，代理人战争的引擎，也会随之启动。

而能够发起类似于“127e”项目的主体，除了美国军方，还有白宫、国务院，甚至是美国驻外大使馆，这让触发战争的门槛变得极低。

“127e”项目，也揭示了美国最大的恶——让其他国家长时间陷入乱局，使得这些国家几代人都不得翻身。

从大数据构建的关系网可以看出，与“127e”项目关联最多的，是非洲。

在一众国家名单当中，谭主发现了一个特殊的存在——突尼斯。

2010年底，“茉莉花革命”席卷突尼斯，开启了所谓的“阿拉伯之春”的革命浪潮。

美国，正是幕后推手。事后的研究表明，“茉莉花革命”中的领头人物，此前都参加过一些美国组织、资助的民主项目。

“茉莉花革命”爆发后，时任美国总统还发表声明，赞扬突尼斯抗议者的“勇气”。转型后的突尼斯，也被美国视为“民主典范”。

既然美国已经将突尼斯视为民主伙伴，为何还要在突尼斯实施用于敌人身上的“127e”项目？

原因，还是在于美国所谓“民主药方”失灵——“茉莉花革命”后的突尼斯，动荡加剧，这也酝酿出国内的反美情绪。

眼见着突尼斯国内亲美的势力已经不具有压倒性优势，美国感觉是时候发起“127e”行动了。

美国到底在突尼斯做了些什么，我们不得而知。但现实是，过去10多年间：

突尼斯换了11位总理，数百位部长，政府像走马灯一样换个不停；人均国内生产总值在2011年至2020年间下降超过五分之一，国家经济竞争力排名从全球第40位跌落至2019年的第87位。

和突尼斯近况相同的，还有利比亚、索马里等国家。

在利比亚，内战延续了十年，全国陷入割据状态，各地武装派别战乱不休，国际社会的多次斡旋也都以失败告终。

索马里，则是这个世界上最动荡的国家之一。

这些，都是北非国家。在美国前总统的“大中东”概念中，北非是中东的向西延伸，也在美国要进行“民主化改造”的对象之列。而“改造”，成了这些国家噩梦的开始。

美国要的是，顺我者昌，逆我者亡。

看起来，美国发动“127e”项目的地区范围，基本不是美国发动大规模战争的地区——相比起来，后者更容易引起注意。

但事实上，在像突尼斯这样的国家发动代理人战争，是美国自冷战就开始的传统，这样持续数十年的行动，其实更值得警惕。

冷战时期的美国代理人战争，选择边缘地带的国家——亚洲的越南、柬埔寨，非洲的安哥拉、莫桑比克等国家，都在其中。

选择这些第三世界国家，美国也有自己的考量：

这些国家刚刚完成去殖民化，民族认同感较弱，经常会出现严重的民族与宗教冲突；

由于历史遗留，这些国家往往和周边国家有领土争端；

这些国家经济普遍较差，国内反对派势力很容易发展。

美国就是要用超级大国的力量，将自己的意愿强加给这些国家，这和传统的殖民帝国的行为，并没有什么差别。

现在，美国发动代理人战争的手段更加隐秘，瞄准的地区也出现了一些新的变化——2017年到2020年间，美国在全球范围内实施了至少23个“127e”项目，2020年起，在亚太等地区，至少有14个也正在开展。

再结合着美国所谓“大国竞争”的国防战略，想要针对谁，想要扰乱谁，不言而喻。

这背后，是美国的“霸权焦虑”心态在作祟。

美国的骨子里，还是殖民者的思维。当自己的相对实力下降后，美国想的不是发展自己，而是搅乱别人：

既然我的影响力不够，那我要让你更差，通过搞乱目标对象周边的局势，来削弱其地区影响力，通过这种“破罐子破摔”的方式，来介入地缘政治。

在这个过程中，美式邪恶已经深深侵入到美国所标榜的治理机制和价值观的“骨髓”中。

这样的美国，可怕，但更可悲。

(责编：赵光霞、胡永秋)