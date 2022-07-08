新华社明斯克7月8日电（记者鲁金博）白俄罗斯外交部日前发布《世界某些国家引人注目的侵犯人权案件》报告，列举了美国、英国、加拿大和欧盟国家等23国侵犯人权的劣迹。

报告说，2021年美国有1124人死于警察暴力事件，而死者大部分并没有暴力犯罪或根本没有犯罪，从2015年起美国警方已经造成6300多人死亡，而被捕的警察只有91人。

报告说，由于枪支泛滥，2021年美国有4.4万人死于枪支暴力事件，并发生693起大规模枪击事件，比2020年增加10.1%。

在应对新冠疫情问题上，报告指出美国政府没有为其公民提供有效医疗保障。尽管美国拥有世界先进的医疗设备和技术，却成为新冠确诊和死亡病例最多的国家。

报告说，美国关塔那摩监狱目前还关押着38名穆斯林，他们未经审判就被任意拘押。

报告举例说，英国警方2021年用警棍殴打并抓捕大量环保示威者。2022年3月，英国警方在未经证实一名15岁黑人女孩持有大麻的情况下，对其脱衣搜查。女孩律师指出：“如果女孩不是黑人，不太可能受到如此对待。”

报告还指责欧洲国家对移民权利进行系统性侵犯。报告说，2021年7月立陶宛通过法令，限制庇护上诉并允许驱逐正在上诉的移民。

报告指出，这些侵犯人权行为违反了《公民权利和政治权利国际公约》《经济、社会及文化权利国际公约》《儿童权利公约》《消除一切形式种族歧视国际公约》《消除对妇女一切形式歧视公约》《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》等公约。

白俄罗斯外交部长马克伊在报告中指出，报告勾勒出西方国家内部危机的轮廓，这些国家政治精英完全脱离社会的真正需求，与此同时，他们还要将自己的“民主模式”和“人权标准”强加给其他国家。

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