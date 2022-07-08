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中建埃及新首都CBD项目内环市政道路顺利通车

2022年07月08日09:52 | 来源：人民网-国际频道
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通车仪式现场。中建埃及分公司供图

人民网开罗7月7日电 （记者沈小晓）开罗时间7月6日上午，中建埃及新首都CBD项目在南大门举行内环道路通车仪式，标志着CBD项目市政工程建设取得阶段性胜利。NUCA业主项目监督委员会成员艾米拉·朱海莉，DAR监理总监艾哈迈德·班纳，中建埃及分公司总经理常伟才等中埃嘉宾出席本次活动。

常伟才在致辞中向参与工程建设的中埃项目团队表示热烈祝贺。他指出，内环市政道路顺利通车是CBD项目市政工程的一个关键的里程碑事件，希望大家再接再厉，尽快完成后续辅路施工、灯光绿化和铺装工作。

发车仪式。中建埃及分公司供图

中埃嘉宾现场共同为道路通车剪彩，一辆辆汽车从南大门鱼贯出发、平稳驶入CBD项目。期间，常伟才、艾哈迈德·班纳为中埃劳务员工代表发放慰问品。活动现场还举行了“建证幸福”图片展。

通车剪彩仪式。中建埃及分公司供图

内环道路建设效果图。中建埃及分公司供图

据悉，中建埃及新首都CBD项目市政工程由中建埃及分公司直营三部负责实施，总占地面积约56万平方米，是服务于CBD项目一期的室外配套工程，主要包括市政管网、场内道路、景观绿化等基础设施和综合系统，其中主要道路为位于CBD场地中间的内环路，道路全长1.88公里。

(责编：艾雯、常红)

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