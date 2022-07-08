图①：2021柏林马拉松比赛现场。

多米妮卡·扎兹卡摄（影像中国）

图②：在里约热内卢马拉卡纳体育场内的足球博物馆，孩子们正在欣赏与球王贝利有关的漫画。

本报记者 陈一鸣摄

图③：位于法国尼斯的法国国家体育博物馆展示的不同赛事的比赛自行车和服装。

本报记者 刘玲玲摄

图④：世界一级方程式赛车锦标赛（F1）阿布扎比大奖赛赛场。

哈桑·布拉蒂奇摄（影像中国）

体育赛事作为城市形象的有效载体，能够推动城市发展，提升城市品牌和影响力。足球联赛、马拉松比赛、自行车赛、世界一级方程式赛车锦标赛……一些国家着力打造具有国际影响力的体育赛事，为城市发展注入新鲜活力，也促进了体育运动的普及和发展。

柏林马拉松——

传递浓郁人文气息

本报记者 花 放

适宜的气温、平坦的街道、热情的观众……正是这些助力肯尼亚长跑名将埃鲁德·基普乔格在2018年柏林马拉松比赛中创下新的世界纪录：2小时1分39秒。翻阅马拉松项目世界纪录名单，世界前十中有八次是在柏林实现的。因此，柏林赛道也被誉为“世界上最快的马拉松赛道”，备受各国长跑运动员青睐。通常在每年9月的最后一个周日，柏林马拉松都会吸引大量来自世界各地的长跑爱好者。

柏林马拉松最早可以追溯到1974年。由柏林夏洛腾堡俱乐部主办的首届比赛有286名选手参加，路线是柏林西部一片森林中的路段。直到1981年，经过主办方多年不懈努力，柏林马拉松终于得以转入市内，成为真正的城市马拉松赛事。勃兰登堡门、德国国会大厦、胜利纪念柱、柏林大教堂、波茨坦广场……从雄伟壮丽的历史建筑到科技感十足的大厦楼宇，跑过这段42.195公里长的赛道，宛如跑过德国近现代史，参加者能够从这段旅程中感受柏林浓郁的人文气息。

“我在全球各地参加过很多场比赛，柏林马拉松友好、开放和多元化的氛围使它格外特别。”来自荷兰的长跑爱好者罗恩·巴克表示，每次来柏林参赛都让他心情愉悦。特别是在正式比赛前一天进行的“早餐跑”活动让他非常难忘。作为柏林马拉松的一项传统活动，上万名参赛者在“早餐跑”当日都会随心所欲地打扮。跑友们往往穿着各式各样的衣服，有的还戴着假发或举着气球，欢乐的气氛洋溢在从夏洛腾堡宫到柏林奥林匹克体育场的跑道上，“这让大家充分享受运动带来的快乐。”

随着参与人数不断增长，柏林马拉松主办方也不断改进跑步线路，细化赛事培训，完善配套设施和服务流程。从日期选择、起终点规划、赛道设计，每一个细节都体现着严谨。为了打造安全、专业、舒适的赛事，柏林警方以及夏洛腾堡俱乐部等赛事运营公司投入大量人力物力，保障参赛者和观众能获得完美体验。“我们要做的就是让参赛者和观众专注于享受比赛。”主办方工作人员于尔根·洛克表示。

数据显示，近年来，每届柏林马拉松赛事能吸引超过100万观众，创造约6000万欧元的收入。据主办方工作人员介绍，由于绝大多数参赛选手来自其他国家和地区，“仅餐饮住宿就能为柏林当地带来一笔可观的收入”。柏林旅游会议局局长布克哈德·基克表示，柏林马拉松已发展成一个成熟的品牌，不仅能给城市带来可观的经济效益，还会提升城市美誉度，塑造高品质的城市形象。《柏林晨报》称，虽然顶尖运动员们在这里打破纪录，但说到真正的赢家，柏林这座城市当属其中之一。

世界一级方程式赛车锦标赛（F1）阿布扎比大奖赛——

带动旅游业蓬勃发展

本报记者 周 輖

“这可是被称为‘迄今为止最完美的F1赛道’，我已经等不及要参观亚斯码头赛道，同时体验这里的黄金海岸、主题公园和购物中心了。”来自科威特的游客穆罕默德，刚下飞机就和家人乘车来到位于阿联酋首都阿布扎比市区以东约30公里的亚斯岛，亲身感受仰慕已久的F1赛道。作为世界一级方程式赛车锦标赛（F1）最受欢迎的分站赛之一，阿布扎比大奖赛被誉为“落日之战”，不仅吸引全世界的目光，也很大程度带动了当地旅游业的蓬勃发展。

亚斯岛由阿布扎比基础建设公司投资建设，于2006年动工，起初并不为世人熟知，直至2009年F1首届阿布扎比大奖赛举行——比赛画面通过电视转播呈现在全球成千上万的观众面前，亚斯码头赛道一夜成名、蜚声世界。如今，每到阿布扎比F1大奖赛举办的日子，来自世界各地的赛车爱好者便齐聚一堂，而F1赛事带给这个城市的热度，也不仅仅局限于三天的赛程之内，即便在平日，也有不少游客慕名前来赛道参观体验。依靠高度商业化的运营模式，F1赛事给阿布扎比的国际化之路带来了更多机遇。

“F1赛事帮助阿布扎比开发了越来越多的旅游产品。”亚斯岛体验中心总经理玛丽娜·西普里亚诺介绍，除了全年不断的各类赛车活动及体育赛事和体验外，亚斯码头赛道还成了阿联酋的娱乐活动枢纽，定期举办各种活动并向公众开放。人们可在赛道上轻松慢跑、骑自行车，或于夕阳中漫步，或在专家指导下了解相关赛车知识。亚斯岛上各类配套设施齐备，包括住宅、酒店、码头和主题公园等，这里成为集生活、购物、休闲娱乐、体育、餐饮为一体的旅游核心区。

数据显示，2019年，亚斯岛共吸引游客近3000万人次。2021年12月阿布扎比F1大奖赛举办期间，亚斯购物中心和总督酒店等赛道周边设施的人流量与2019年同期相比增长了54%。

阿布扎比F1大奖赛举办期间，主办方组织的一些特别的暖心活动在社交媒体上收获许多网友好评：在2020年阿布扎比大奖赛期间，为向抗疫一线人员表达敬意，主办方将阿布扎比山更名为“一线英雄山”，还向抗疫一线人员及其家人发放600张门票，让他们在为期三天的赛事期间现场观赛并游览……这些都让阿布扎比汇聚了更多温情和人文关怀，增添了整个城市的内涵。

“引擎轰鸣，赛车驰骋，F1赛事成为阿布扎比的一张名片。”阿布扎比赛车运动管理公司首席执行官赛义夫·诺艾米表示，通过体育的魅力，越来越多人认识了这里。阿联酋《国民报》对F1赛事给这座城市带来的改变也不吝赞美之词：“作为推动经济多元化发展和减少对石油收入依赖的重要举措之一，阿布扎比一直在着手投资文体、娱乐项目以促进其旅游业的发展。其中亚斯码头赛道已经成为阿联酋最大、最著名的景点之一，为旅游业等相关产业创造了大量机会，带动了当地经济的多样化发展和活力。”

里约热内卢足球联赛——

展现城市独特魅力

本报记者 陈一鸣

里约热内卢人对于足球的热爱深入骨髓、发自内心——无论在街头、空地，还是在海滩、林间，到处都可以邂逅一群群正在踢球的年轻人。这座城市几十年来产生了济科、罗纳尔多、罗马里奥、贝贝托等众多世界级球星。每逢足球联赛举行之际，里约人常常举家前往体育场观战，盛况让人过目不忘。

里约是座足球之城，巴西足协总部就设在这里。里约赋予人们的足球记忆，与这座城市曾经举办的高级别赛事息息相关。这里是1950年世界杯、2014年世界杯和2016年夏季奥运会的举办地。除了全球瞩目的足坛殿堂级赛事，周期性的足球联赛等大型体育赛事也为整个城市的发展注入强劲动力。

在“足球王国”巴西，各州都有自己的州联赛或锦标赛。其中，里约热内卢州联赛第一个赛季可追溯到1906年，在巴西历史最为悠久。里约云集了弗拉门戈、瓦斯科达伽马、弗卢米嫩塞、博塔弗戈等巴西豪门球队，他们都曾问鼎过巴西甲级联赛冠军。如今，巴西足球甲级联赛20支球队中有多支球队来自里约，这些高水平的足球俱乐部进一步带动了里约足球氛围。

里约的职业球队非常重视甄选和培养足球人才，很多从小热爱足球的孩子成了日后里约各个级别职业球队强大的后备力量。前不久，随皇家马德里队夺得2021—2022赛季欧洲冠军杯的维尼修斯，就是从这里走向世界。

在筹备世界杯和奥运会的过程中，为提供出色的赛事体验，里约陆续新建了多个体育场馆，同时优化机场道路等交通设施，推动了当地的基础设施改善。作为2016年奥运会比赛主要场馆，里约马拉卡纳体育场就曾在赛前全面重修。大赛落幕，这些场馆成为职业球队、民众比赛和健身的场地，物尽其用。《里约时报》发文称，基础设施的改善提高了里约的国际关注度，以及其作为旅游目的地的竞争力。

确实如此。足球联赛等大型体育赛事的定期举办，使得里约的商业、旅游业和文化产业发展获得了源源不竭的驱动力。每当足球联赛举行之际，球场周边总是挤满了观众和街头艺术家，外来观赛游客的涌入为城市经济发展带来助力。赛事空隙，里约的体育场馆作为热门旅游景点，有大量的球迷和粉丝前来“打卡”，马拉卡纳体育场就是里约收入最高的景点之一。“在里约热内卢，体育场馆是特色和招牌。”巴西旅游部长卡洛斯·布里托说。

在马拉卡纳体育场里的一家纪念品商店内，24岁小伙尼科洛操着一口流利英文，正在热情地接待着络绎不绝的外国游客。“足球文化是里约的象征，希望未来有更多人爱上这项运动，并经由它了解这座城市的独特魅力。”尼科洛说。

环法自行车赛——

打造浓厚运动氛围

本报记者 刘玲玲

2022年环法自行车赛于7月1日正式开赛。每年7月，环法自行车赛的热情总会让整个法国“沸腾”起来。在20多天的时间里，运动员们进行21个赛段的比赛，骑行过平地和山地，穿越该国不同省区，饱览秀美风光，总赛程长达3500公里左右。

这个诞生于1903年的体育赛事，如今已是全球著名体育赛事，每年都会吸引大量观众的关注。根据组织方的数据，环法自行车赛在全球190个国家和地区的电视频道播出，2021年仅在法国收看人数就达4240万。专门研究环法自行车赛的历史学家塞尔日·拉盖特告诉本报记者，之所以有如此大的关注度，除比赛本身的吸引力外，还得益于巧妙丰富的赛事行程安排所展现出的美丽风景和城市魅力，“环法自行车赛赛道是大海和高山、地理和历史的完美融合。”

每年，环法自行车赛行程经过的赛段城市都会更新。环法自行车赛赛事主管克里斯蒂安·普吕多姆介绍，比赛路线综合考虑了骑行难度、沿途风景等因素。城市选择标准不仅基于体育标准，还会兼顾城市的旅游和文化资源，使路线更加多样化，给选手和观众带来更丰富的体验。

成为环法自行车赛的赛段城市可以获得经济效益和知名度上的“双丰收”。比赛期间，观众和游客大量涌入，当地酒店、餐厅等商家的销售额快速增长；从长远看，环法自行车赛的高传播度提高了城市的曝光度，游客数量将在未来几年保持持续增长。因此，尽管成为赛段城市需要向组织方支付6.5万至11万欧元不等的费用，每年仍有许多城市积极申请，2020年申请数量达到280个。法国《西南报》文章指出，承办赛事带来的经济效益可以达到申请费用的10倍，赛事带来的媒体曝光等社会经济效益也将对城市发展产生持续有益的影响。

赛事组织方阿莫里体育组织的数据显示，通过宣传大篷车、赛服赞助、电视转播权等多种形式，从1980年至2010年，环法自行车赛收入增长了20倍。目前，环法自行车赛的年收入约在6000万美元到1.5亿美元之间。

除了提升城市知名度，环法自行车赛也进一步推动了城市骑行设施的完善，增强了人们骑行的意愿和动力。以37次承办环法自行车赛的法国城市尼斯为例，该市已建成84公里长的自行车道，并计划在2026年将自行车道长度再增长一倍。2021年，法国推出“环法自行车赛骑行城市”的标签，所有环法自行车赛赛段城市均可申请，这些申请城市需要承诺继续改善骑行基础设施、出台举措维护骑行安全等，并提交具体计划。目前已有80个城市提出申请。

伴随着受众和影响力不断增长，环法自行车赛这张“闪亮的名片”也在不断推动法国各地形成更加浓厚的运动氛围。日前，法国国家教育和青年部、体育部、奥组委以及阿莫里体育组织联手推出一项旨在提高学生骑行能力的行动，涉及全法3500个班级的10万名学生。在今年6月10日至24日期间，这些学生接受了自行车技能培训，以提前感受环法自行车赛这项国际赛事的魅力，并培养对骑行等体育运动的兴趣。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)