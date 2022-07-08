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欧盟对英国发起违约司法诉讼

本报记者  周卓斌
2022年07月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　欧盟委员会近日以英国政府不遵守“北爱尔兰议定书”部分内容为由，对其发起违约司法诉讼。欧盟警告称，如英国单方面行动，可能导致北爱尔兰失去欧盟单一市场地位，引发贸易和地区动荡。英国媒体指出，英国和欧盟围绕“北爱尔兰议定书”发生的争端，可能导致英欧贸易冲突风险继续加大，并对英欧关系造成负面影响。

　　英国政府此前提交的修改“北爱尔兰议定书”议案已获得英国议会下院二读表决通过，进入下一阶段讨论。针对英国推动单方面修改“北爱尔兰议定书”，欧盟此前已多次明确表示反对，并已重启针对英国政府的违约司法程序。

　　作为英国“脱欧”协议的一部分，“北爱尔兰议定书”规定，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”，从英国大不列颠岛进入北爱地区的部分商品需接受海关和边境安全检查。英国政府则称，议定书在北爱造成诸多实际问题，如海关程序繁琐、监管不灵活、税收和支出差异等，要求重新就议定书进行谈判。自2021年以来，英国和欧盟一度同意就此进行谈判。今年2月以来，双方磋商陷入僵局。

　　英国贝尔法斯特女王大学日前公布的一项最新民调显示，55%北爱地区居民认为议定书对北爱地区作出了合适安排。英国《金融时报》报道称，议定书对北爱经济整体的正面作用好于预期。北爱经济产出已超过疫情前水平，经济复苏和失业率均好于英国整体水平。

　　英国《泰晤士报》评论认为，英国政府要求修改“北爱尔兰议定书”的行为存在损害英国国际声誉的风险。“面对当下空前的经济挑战，此举会带来新的不确定性，将开启英欧长达数年的法律争端，甚至引发破坏力巨大的贸易战。”

　　（本报伦敦电） 


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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