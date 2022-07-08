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联合国发起“足球促进目标倡议”

2022年07月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社联合国7月6日电　（记者王建刚）联合国6日启动“足球促进目标倡议”，旨在通过足球的广泛参与性，为全球足球爱好者参与并倡导17个可持续发展目标提供一个平台。

　　联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在当天举行的线上启动仪式上说：“联合国认识到足球在国际社会中所承载的强大声音，以及足球在提高人们对可持续发展目标认识方面所能发挥的作用。足球不仅是世界上最受欢迎的运动，也是最容易参与的运动，人们只需要一个足球就能够聚在一起。每天，世界各地都有数以百万计的人参加这项运动，可以在临时搭建的场地上，可以在学校的操场上，也可以在巨大的体育场里。这就是我们对发起这一倡议感到兴奋和自豪的主要原因。”

　　2015年9月，联合国发展峰会正式通过2030年可持续发展议程，议程包括17项可持续发展目标。这些目标涉及卫生、性别平等和教育等多个方面，动员国际社会努力在2030年前消除一切形式的贫困、应对气候变化等。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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