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伊拉克叙利亚积极应对旱情

本报记者  黄培昭
2022年07月08日05:54 | 来源：人民网－人民日报
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　　连日来，伊拉克北部和叙利亚东北部遭遇极端高温天气，部分地区气温突破50摄氏度。持续干旱给当地居民生活和农业生产带来严重影响。

　　当地媒体表示，过去一年中，作为伊拉克和叙利亚东北部地区主要水源的幼发拉底河，由于干旱水位持续走低，流域严重缺水，几座水力发电站遭遇停运风险，约500万人面临断电危机。叙利亚能源部门负责人表示，去年以来，叙东北部地区发电量已减少70%。

　　在伊拉克北部萨拉丁省一些乡村，农田龟裂、河道干涸。“很多树都枯死了，河里也没水，我们尝试打井取水，但地下水太咸，不适合灌溉，也不能饮用。”萨拉丁省哈姆拉村种植户凯麦勒说。伊拉克当地的援助组织发布报告称，伊拉克目前有700万人处于严重缺水危机之中。在叙利亚东北部哈塞克省一处麦田，满目枯黄，小麦几近绝收，一些农民不得不在干枯的农田里放牧。

　　农作物产量锐减，让伊拉克和叙利亚多地面临粮食危机。联合国粮农组织近日发布的《2022全球粮食危机报告》显示，受到地区冲突、极端天气和经济危机等因素影响，伊拉克、叙利亚等部分中东国家粮食不安全状况加剧。

　　面对旱情，伊拉克和叙利亚政府都在采取措施应对灾害。伊拉克日前投入275万美元用于固定沙丘和造林项目，以改善当地气候环境。政府还通过农业银行等机构向农民提供贷款，向贫困家庭发放补贴，帮助受灾农民渡过难关。此外，伊拉克制定的“粮食安全与发展紧急状态法”，不久前已提交议会初审。根据该法，伊财政部将设立支持粮食安全与发展基金，为种粮农民提供帮助。

　　叙利亚政府日前向东北省份拨付抗旱资金，地方政府也实施自救，已帮助当地农民灌溉约30万公顷农田，并向受灾民众提供种子和燃料补贴，减少旱情影响。为防止地下水资源枯竭，叙利亚政府计划修订开采地下水的法规，规范节约使用地下水，为农业生产用水提供法律保障。

　　伊拉克萨拉丁大学地质学专家雷纳西尔·达拉表示，全球气候变化是导致伊拉克等国近来干旱的重要原因。伊拉克《晨报》援引美国环境科技组织“伯克利地球”的数据称，自19世纪末以来，伊拉克的平均气温上升了约2.3摄氏度，是全球平均升温速度的两倍。气候科学家警告说，气候变化引起沙尘暴、干旱等极端天气频发，将加剧伊拉克和叙利亚等国的人道主义危机。

　　埃及金字塔战略研究中心研究员阿提亚在接受本报记者采访时表示，应对气候变化，需要国际社会共同努力，尤其是对全球碳排放和气温升高等负有不可推卸责任的发达国家，更应履行提供资金等承诺，帮助像伊拉克、叙利亚这样的发展中国家应对气候变化带来的挑战。


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

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