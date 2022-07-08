冯仲平

北约在欧洲的不断扩张已经酿成乌克兰危机，如今这个军事组织试图进一步突破地域，在亚太挑起集团对抗，势必会给地区和全球安全制造更大风险

日前结束的北约马德里峰会出台新“战略概念”文件，严重歪曲中国内外政策，大肆炒作“中国挑战”。此次北约峰会还首次邀请亚太国家领导人参加，表现出北约向亚太扩张的意图。北约在欧洲的不断扩张已经酿成乌克兰危机，如今这个军事组织试图进一步突破其公约规定的地域，在亚太挑起集团对抗，势必会给地区和全球安全制造更大风险。

北约是彻头彻尾的冷战产物。冷战结束后，本应退出历史舞台的北约却日益成为美国推行其全球战略和霸权的工具，不断进行扩张。北约自称防御性组织，却多次违背国际法，肆意对主权国家发动战争。1999年3月24日开始，以美国为首的北约公然绕过联合国安理会，悍然对南联盟进行78天的持续轰炸，轰炸次数达1.2万次。2001年，以美国为首的北约打着“反恐”旗号，进行了长达20年的阿富汗战争，不仅没有消除恐怖主义威胁，阿境内的恐怖组织和外国恐怖分子还大量增加。2011年，美、英、法等北约国家以“保护平民”为由空袭利比亚。以美国为首的北约对外发动战争时，常常打着“人道主义”等旗号，但其战争行为却无一例外地给他国造成了严重的人道主义灾难。

北约继续存在的合法性一直受到质疑。2019年底，法国总统马克龙公开指出，北约正在经历“脑死亡”，道出了这个军事集团与时代潮流格格不入的尴尬。仅仅两年多，北约却突然恢复高调，意图继续对外扩张，这表面上看与乌克兰危机导致欧洲安全局势骤变有关，但从根本上讲，是因为美国对北约的刚性需求上升，更加希望利用这个全球最大的军事集团推行其全球战略、维护其霸权地位。

近年来，美国将中国视为所谓“战略竞争对手”。相比上届美国政府，本届美国政府在遏制打压中国时更注重拉拢盟国，因此也更加看重北约的工具作用。去年以来，北约不断升级炒作“中国挑战”，试图对华搞联合施压，即反映了美国的战略意图。北约马德里峰会期间，美国还试图推动北约与美国在亚太地区建立的所谓同盟机制“合流”，想把煽动集团对抗的套路复制到亚太，更加凸显了其针对中国的战略图谋。

北约抱持冷战思维，长期在欧洲搞扩张对抗，是造成当前欧洲安全困境的根源所在。乌克兰危机的爆发和延宕，以及欧美对俄实施的一轮又一轮制裁，给欧洲国家经济社会发展造成巨大冲击，欧洲各国人民正为此承受巨大代价。乌克兰危机尚未平息，美国又鼓动北约将触角伸到亚太，势必给地区稳定发展制造威胁。

求和平、谋发展、促合作是当今时代潮流，是各国人民的最大期盼。美国固守冷战对抗思维，为维护自身霸权推动北约向亚太扩张，这完全背离历史发展方向，不符合地区各国人民的根本利益，必将遭到热爱和平的人们的共同反对。

（作者为中国社会科学院欧洲研究所所长）

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 16 版）

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