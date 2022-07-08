本报记者 李志伟

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美国非洲裔男子弗洛伊德因警察暴力执法死亡两年多来，美国社会严重的种族歧视依旧令许多少数族裔感到“无法呼吸”。种族主义痼疾加剧美国社会分化和撕裂，导致各种歧视、仇恨和暴力言行层出不穷。有分析认为，美国应正视自身系统性种族主义问题，避免人权悲剧一再上演。

美国加利福尼亚州负责研究奴隶制及其对非洲裔社区影响的特别工作组近日发布报告，详细阐述美国奴隶制、种族隔离和其他种族主义与歧视行为等对加州非洲裔社区造成的持续性伤害。美国广播公司评论称，根据这份约500页的报告，即使在今天，歧视性法律和行为仍导致非洲裔美国人在住房、教育、卫生、就业等各个方面受到伤害。

美国非洲裔民权律师——

“非洲裔美国人仍然‘无法呼吸’”

2020年的5月25日，乔治·弗洛伊德遭白人警察跪压致死。全美随后爆发长时间、大规模的“黑人的命也是命”抗议浪潮，“我无法呼吸”成为美国少数族裔反抗本国种族主义的代名词。然而两年多来，美国非洲裔、拉美裔、原住民等在生命权、健康权、发展权等方面仍面临严峻的挑战和威胁，系统性种族主义仍是美国少数族裔实现人权的巨大障碍。

今年7月3日，美国俄亥俄州阿克伦市数百名民众走上街头，抗议当地警察近期在执法过程中乱枪射杀非洲裔男子杰兰·沃克。据尸检报告，沃克被射中超过60枪。美国全国有色人种协进会主席德里克·约翰逊呼吁为沃克伸张正义。他说，这样的事情不会发生在美国白人身上。

5月14日，美国纽约州布法罗市一家超市内发生枪击案，受害者中11人为非洲裔。美国司法部已将此案作为“仇恨犯罪和种族主义驱使的暴力极端主义行径”进行调查。《纽约时报》称，布法罗超市枪击案是美国近年来最致命的种族主义屠杀之一。

近年来，美国发生多起严重的种族主义相关枪击事件。2015年，南卡罗来纳州查尔斯顿市一座教堂里9名非洲裔居民被杀。2018年，宾夕法尼亚州匹兹堡市犹太教堂发生枪击事件，造成11人死亡。2019年，得克萨斯州埃尔帕索市一超市发生枪击事件，造成至少20人死亡，凶手发表极端主义言论称袭击是要报复拉美裔“入侵”。2021年，佐治亚州亚特兰大地区发生了大规模连环枪击事件，被杀的8人中有6名为亚裔女性。

美国皮尤研究中心近日发布的一项调查显示，约32%的非洲裔成年人表示，他们几乎每天都担心因种族身份而遭到威胁或攻击，亚裔和拉美裔持相同看法的比例分别为21%和14%，而白人的这一比例仅为4%。

在司法领域，有色人种更容易成为被针对的目标。民间社会团体提供的数字显示，2021年，美国有266名非洲裔美国人被警察杀害，非洲裔美国人死于警察暴力的可能性“几乎是白人的3倍”。墨西哥籍移民西尔维娅·霍尔特居住在加利福尼亚州奥罗维尔市，她表示，自己和很多少数族裔一样，一看到警察就感到害怕。

“两年多过去了，非洲裔美国人仍然‘无法呼吸’。”本·克伦普是美国著名非洲裔民权律师，代理了众多涉及美国非洲裔人士的非正常死亡案件，包括弗洛伊德案。克伦普日前在《华盛顿邮报》上发表评论文章说：对于非洲裔来说，弗洛伊德之死是一个沉重打击——让我们联想到这样的悲剧可能会发生在自己或亲朋好友身上。这就是为什么弗洛伊德临终之言“我无法呼吸”说出了很多非洲裔美国人想说的话。

美国电视节目主持人——

“美国医疗体系中的种族歧视导致了生命的逝去”

新冠肺炎疫情发生以来，美国少数族裔的生命权和健康权受到严重侵害。美国疾病控制和预防中心的数据显示，美国的非洲裔、拉美裔以及原住民死于新冠肺炎的风险是白人的两倍。美国南加州大学和普林斯顿大学的研究显示，新冠肺炎疫情让美国非洲裔和拉美裔的平均预期寿命下降了2.1岁和3.05岁，而白人的平均预期寿命下降了0.68岁。

近日，一部纪录片揭露了美国医疗保障体系中的严重不平等现象。该片制片人、美国著名电视节目主持人奥普拉在纪录片中说，底特律一个黑人家庭的故事让她格外触动。加里·福勒每周工作80个小时养家糊口，当他出现新冠肺炎症状后去了3家医院，但没有一家医院愿意为他治疗。奥普拉说：“美国还有多少个加里·福勒？研究显示，这种情况数不胜数，美国医疗体系中的种族歧视导致了生命的逝去”。

分析指出，美国非洲裔、拉美裔、原住民群体承受了新冠肺炎疫情的大部分负面影响，进一步加深了在医疗保健、就业、教育和财富积累等方面原已存在的种族不公问题。美国俄亥俄大学学者伯克利·弗朗兹发表文章表示，种族因素与感染新冠肺炎后的病情严重程度以及死亡率有关，因为差异化对待不同种族的观念深植于美国社会，无论是在教育、医疗领域还是在日常生活中。

美国疾病控制和预防中心主任罗谢尔·瓦伦斯基在一份声明中指出，种族主义“是对公共健康的严重威胁”。她表示，在新冠肺炎疫情中，有色人种社区受到的影响最为严重。“这场大流行揭示了美国几个世纪以来存在的不平等现象，也揭示了种族主义是影响公共卫生的‘流行病’”。

美国媒体——

“种族主义深深植根于美国的制度中”

《美国新闻与世界报道》杂志去年发布的一份报告显示，美国在种族平等方面排名位列全球倒数第十。《哈佛大学校报》刊文说，制度性和系统性种族主义累积影响，导致了非洲裔美国人在收入、健康、教育等方面与白人存在很大差距。典型的白人家庭拥有的财富大约是非洲裔家庭和拉美裔家庭的10倍。

印度民主、多元主义和人权中心近日发布报告揭露美国的人权侵犯行为，批评美国在人权问题上远未言行一致。报告指出，美国的执法机构、法律系统和司法机构因腐败和种族主义臭名昭著。在罪行类似的情况下，美国法官给予黑人的惩罚较白人更为严厉。

法新社发表评论认为，最近美国发生的种族暴力事件“损害了美国的形象”，全世界对此感到震惊。不少人发出疑问“美国是否能有效地宣称自己是全球榜样”。长期以来，美国在吹嘘其民主时也一直面临着“双重标准”的指责。

种族歧视和暴力愈演愈烈，特别是放任极端主义思潮蔓延，不断引发美国社会内部的批评与抗议。美国司法部部长加兰表示：“白人至上主义引发的暴力是美国目前面临的最大恐怖主义威胁之一。”美国副总统哈里斯表示：“种族主义在美国是真实存在的，一直都存在。仇外心理也在美国是真实存在的，一直都存在。”

《纽约时报》表示，种族主义思想在美国一些政客与电视节目的推动下，正日益成为一种主流思想。美国《拉夫兰报告者先驱报》刊文说：“种族主义深深植根于美国的制度中，包括法院、警察、军队、教育等各类机构，它是如此根深蒂固，以至于我们都习以为常了。” 连美国总统拜登也不得不承认：“白人至上主义是一剂毒药，贯穿美国政体。”

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 16 版）

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