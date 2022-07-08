人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“希望继续与中国开展合作，共同进步”

本报记者  谢亚宏
2022年07月08日05:48 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　“中国成功消除绝对贫困，这是重要的发展成就。我们支持中国全面推进乡村振兴，也希望继续与中国开展合作，共同进步。”国际农业发展基金（以下简称“农发基金”）驻华代表马泰奥日前在接受本报记者专访时表示。

　　农发基金成立于1977年，是联合国框架下的国际金融组织。采访中，马泰奥高度评价农发基金与中国在南南合作领域开展的各项工作。他表示，2009年起，农发基金和中国定期举办南南合作研讨班，邀请非洲国家官员和农业人士参与，促进了发展中国家在农业发展和减贫领域的合作。

　　2018年，中国出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，支持农村减贫和发展。马泰奥表示，该基金实施项目覆盖东南亚和非洲多个国家。“新冠肺炎疫情期间，基金还在全球范围内征集促进农村经济复苏的方案，其中创新数字解决方案是我们的重点考虑方向。”

　　2014年，马泰奥作为农发基金的中国项目负责人来到北京工作。在华期间，他深入走访中国农村地区，亲身感受农业农村发展取得的巨大成就。

　　在青海省西宁市湟源县三条沟村，农发基金资助了当地的灌溉水渠修复项目，解决了用水短缺问题，当地农作物收成得到提高；在青海省民和回族土族自治县隆治乡桥头村，农发基金帮助妇女开办合作社，通过从事蔬菜种植增收。如今，合作社的生意越做越好，妇女们在推动经济社会发展中的作用得到了充分发挥。

　　“中国许多偏远地区的村庄如今实现了通车、通电，曾经裸露的荒山种上了绿树，村民们拥有了不错的收入。交谈中，我能感受到他们对未来生活的乐观和自信。中国农村发展令人瞩目。”马泰奥说。

　　“中国政府高度重视农业农村基础设施建设，不断提高农村医疗卫生服务水平和教育水平，为提高农村人口素质、推动农村发展发挥了积极作用。”马泰奥表示，“中国在农村发展中积累的有益经验，值得其他发展中国家借鉴。”

　　中国实施三北防护林建设，为减缓土地沙漠化和控制温室气体排放发挥了重要作用，“农发基金正在参与实施‘非洲绿色长城’计划，中国植树造林经验可以有效帮助撒哈拉和萨赫勒地区重新焕发生机。”马泰奥同时提到，2000年初，农发基金在广西的农村地区推广家庭沼气池项目取得成功，后来这一项目在非洲多国成功推广。

　　去年9月，中国提出全球发展倡议。“全球发展倡议的合作领域包括减贫、粮食安全、发展筹资等众多方面，我们的工作与此高度契合。”马泰奥表示，农发基金将继续与中国保持合作，重点关注既能促进中国发展又能产生全球效应的项目，“我们希望和中国一道，通过开展南南合作等方式，共同促进全球发展”。

　　（本报罗马电）


　　《 人民日报 》（ 2022年07月08日 03 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部