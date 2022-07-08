本报记者 谢亚宏

“中国成功消除绝对贫困，这是重要的发展成就。我们支持中国全面推进乡村振兴，也希望继续与中国开展合作，共同进步。”国际农业发展基金（以下简称“农发基金”）驻华代表马泰奥日前在接受本报记者专访时表示。

农发基金成立于1977年，是联合国框架下的国际金融组织。采访中，马泰奥高度评价农发基金与中国在南南合作领域开展的各项工作。他表示，2009年起，农发基金和中国定期举办南南合作研讨班，邀请非洲国家官员和农业人士参与，促进了发展中国家在农业发展和减贫领域的合作。

2018年，中国出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，支持农村减贫和发展。马泰奥表示，该基金实施项目覆盖东南亚和非洲多个国家。“新冠肺炎疫情期间，基金还在全球范围内征集促进农村经济复苏的方案，其中创新数字解决方案是我们的重点考虑方向。”

2014年，马泰奥作为农发基金的中国项目负责人来到北京工作。在华期间，他深入走访中国农村地区，亲身感受农业农村发展取得的巨大成就。

在青海省西宁市湟源县三条沟村，农发基金资助了当地的灌溉水渠修复项目，解决了用水短缺问题，当地农作物收成得到提高；在青海省民和回族土族自治县隆治乡桥头村，农发基金帮助妇女开办合作社，通过从事蔬菜种植增收。如今，合作社的生意越做越好，妇女们在推动经济社会发展中的作用得到了充分发挥。

“中国许多偏远地区的村庄如今实现了通车、通电，曾经裸露的荒山种上了绿树，村民们拥有了不错的收入。交谈中，我能感受到他们对未来生活的乐观和自信。中国农村发展令人瞩目。”马泰奥说。

“中国政府高度重视农业农村基础设施建设，不断提高农村医疗卫生服务水平和教育水平，为提高农村人口素质、推动农村发展发挥了积极作用。”马泰奥表示，“中国在农村发展中积累的有益经验，值得其他发展中国家借鉴。”

中国实施三北防护林建设，为减缓土地沙漠化和控制温室气体排放发挥了重要作用，“农发基金正在参与实施‘非洲绿色长城’计划，中国植树造林经验可以有效帮助撒哈拉和萨赫勒地区重新焕发生机。”马泰奥同时提到，2000年初，农发基金在广西的农村地区推广家庭沼气池项目取得成功，后来这一项目在非洲多国成功推广。

去年9月，中国提出全球发展倡议。“全球发展倡议的合作领域包括减贫、粮食安全、发展筹资等众多方面，我们的工作与此高度契合。”马泰奥表示，农发基金将继续与中国保持合作，重点关注既能促进中国发展又能产生全球效应的项目，“我们希望和中国一道，通过开展南南合作等方式，共同促进全球发展”。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 03 版）

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