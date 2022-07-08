本报记者 俞懿春 李欣怡

由国务院新闻办公室主办，中国社会科学院、国务院发展研究中心、中央广播电视总台共同承办的“全球发展：共同使命与行动价值”智库媒体高端论坛近日在北京举行。来自全球60多个国家和地区以及国际组织的200余名代表以线上线下方式参会。

在论坛开幕式和3场分论坛上，与会各方围绕全球发展倡议展开讨论，一致认为全球发展倡议高度契合各国特别是发展中国家紧迫的发展需求，为加快实现联合国2030年可持续发展目标提供了可行路径。与会各方还充分交流了落实联合国2030年可持续发展议程的经验，为推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展建言献策。

“促进发展中国家之间的经验交流、技术合作与知识分享”

当前，疫情严重冲击全球发展进程，如期实现联合国2030年可持续发展目标面临前所未有挑战。与会各方认为，中国提出的全球发展倡议顺应历史潮流，契合各国需求，将有效凝聚国际社会团结合作、加快发展的共识。

多哥前总理、国际农业发展基金总裁吉尔伯特·洪博表示，当前世界面临新冠肺炎疫情、气候变化、地区冲突等多重挑战，其中粮食安全危机尤为严峻。因此，“通过加强区域和全球伙伴关系，推动实现联合国2030年可持续发展目标尤为可贵”。他表示，正确发挥全球发展倡议等倡议和相关机制的协同效应，将有效扭转当前粮食安全堪忧的态势。

“全球发展问题的解决需要全球性方案，落实全球性方案需要多边合作。”联合国发展系统驻华协调员常启德认为，中国提出全球发展倡议意义重大，将进一步推动国际社会聚焦发展问题，加快落实联合国2030年可持续发展议程，“联合国驻华系统将全力支持”。

阿尔巴尼亚全球化研究所执行主任马塞拉·穆萨贝卢表示，中国以主动和务实的态度提出了全球发展倡议，并坚持行动导向，推动倡议落地落实。倡议强调加强全球发展合作、实现各国共同发展，尤其是努力不让任何一个国家掉队，这对广大发展中国家来说是巨大鼓舞。

北京大学国家发展研究院院长姚洋表示，过去几年里，世界的精力被新冠肺炎疫情和地缘政治冲突所牵扯，“中国提出全球发展倡议恰逢其时，将促进发展中国家之间的经验交流、技术合作与知识分享，推动国际社会更加聚焦南南合作”。

“秉持以人民为中心的核心理念，有助于解决发展不平衡问题”

以人民为中心是全球发展倡议的核心理念。与会各方认为，全球发展倡议将为增进人民福祉、实现人的全面发展创造更多机遇。

“发展应当以人民为中心。脱离了人的发展是不稳定和不可持续的。”西班牙中国政策观察网主任胡里奥·里奥斯说，中国历史性解决了绝对贫困问题，强调社会和谐稳定的重要性，一系列政策的实施，正体现了以人为本的理念。

联合国南南合作办公室副主任王晓军认为，联合国2030年可持续发展议程体现全球对繁荣与公平的认识，那就是“不让任何人掉队”。

塞尔维亚国际政治与经济研究院副院长沃娜·拉捷维卡表示：“当前，全球发展不平等不平衡问题日益突出，全球发展倡议秉持以人民为中心的核心理念，有助于解决发展不平衡问题。绿色、创新等发展理念将为全球发展注入新动力，推动全球经济复苏，弥合发展鸿沟。”

“在我的家乡克罗地亚，中企承建的佩列沙茨跨海大桥项目克服疫情困难，目前项目主体工程已顺利竣工，实现了我们连接南北国土的愿望，为民众生活、贸易往来带来便利。”首都师范大学文明区划研究中心客座教授白伊维表示，“通过落实全球发展倡议，中国可以将基于技术发展和更加包容的合作增长模式带给更多国家”。

肯尼亚南南合作智库负责人斯蒂芬·恩德格瓦表示，全球发展倡议聚焦发展中国家需求，指明全球未来发展方向，将有效推动各国在公共卫生和粮食安全等领域加强合作，为克服疫情影响、消除极端贫困作出贡献，也将为受疫情冲击最为严重的群体提供有力支持。

“推动建立全球发展共同体，为共同应对全球挑战注入动力”

当今世界，各国前途命运紧密相连，利益交融前所未有。只有不断发展，才能实现人民生活安康、社会安宁的梦想。与会各方认为，全球发展倡议践行真正的多边主义，深化国际发展合作，为实现共同可持续发展、构建全球发展共同体开辟光明前景。

联合国副秘书长兼联合国亚太经社会执行秘书阿利斯夏巴纳表示，中国提出的全球发展倡议与联合国相关倡议具有充分的协同性和一致性，“这些倡议将为多边主义和区域合作增添活力，共同推进区域可持续发展”。

埃及前总理伊萨姆·沙拉夫认为，全球发展倡议注重加强全球合作与协调，短期内有助于各国应对新冠肺炎疫情并恢复发展动力，“从长远来看，将推动建立全球发展共同体，为共同应对全球挑战注入动力”。

墨西哥驻华大使施雅德认为，全球发展倡议是一个务实的框架，十分具有吸引力。各方应该保持开放、务实与合作态度，采取实际行动，实现共同发展目标，为人类带来福祉。

“如果无法实现共同发展，我们将永远无法实现和平。”塞尔维亚前总统鲍里斯·塔迪奇表示，当今世界需要践行真正的多边主义，建立推动全球共同发展的机制，各国也需要加深相互理解，并制定以人民为中心的政策。“中国提出的全球发展倡议将深化全球发展伙伴关系。”

墨西哥学院亚非研究中心教授马丽塞拉·康奈利认为，全球发展需要创新驱动。近年来，中国通过科技创新在先进制造业和清洁能源等领域取得巨大发展成就。如今，中国采取一系列务实举措，与各国加强技术合作，“将帮助更多国家获得更多发展机遇，实现更加绿色强劲的发展”。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)