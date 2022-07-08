澜湄六国同为发展中国家，具有强烈的求团结、谋合作、促发展的愿望，深知团结合作才能应对发展挑战。中国始终同区域国家分享合作红利，让澜湄合作更添活力、更富动力、更具魅力

日前，位于湄公河畔的中老铁路万象南站换装场正式建成投用，首批跨境集装箱在此完成标准轨与米轨间换装后驶往泰国，标志着中老泰铁路实现互联互通，搭建起澜沧江—湄公河次区域合作的又一条快车道。在全球发展事业面临空前挑战之际，地区国家携手同心，推动澜湄合作这一新型次区域合作机制高水平发展，为促进地区国家可持续发展注入强大信心。

习近平主席强调，合作才能办成大事，办成好事，办成长久之事。澜湄六国同为发展中国家，具有强烈的求团结、谋合作、促发展的愿望，深知团结合作才能应对发展挑战。柬埔寨副首相兼外交大臣布拉索昆表示：“在新冠肺炎疫情等挑战面前，次区域国家团结协作，更坚定了对以发展为要义的多边合作的信心。”澜湄合作机制启动6年来，六国坚持走团结进步、合作共赢的康庄大道，成功打造了区域合作的“金色样板”，充分表明澜湄合作是顺应时代发展潮流、符合地区国家普遍需求的正确选择。

澜湄合作是六国共同发起和推进的事业，坚持发展优先、行动导向，展现出强大生机活力。澜湄六国秉持互尊互信、团结协作精神，携手抗击新冠肺炎疫情，深化水资源、互联互通等重点领域合作，通过澜湄合作专项基金支持大量务实项目落实落细，推动澜湄合作机制成长为改善民生、聚焦发展的重要次区域平台，有力促进地区国家可持续发展，为东盟乃至全球发展作出了澜湄贡献。缅甸外长温纳貌伦指出，澜湄合作机制已成为对本区域最具建设性、最让地区受益的合作机制。

当前，澜湄国家普遍处于改善民生的关键阶段，只有不断增进民生福祉，繁荣才能持久，安全才有保障，人权才有基础，澜湄合作的大船才能够不惧风雨、破浪前行。澜湄合作坚持普惠包容，不断提升地区国家人民的获得感和幸福感。不久前，柬埔寨10岁男孩索卡哈带领网友“云游”位于柬埔寨上丁省的电站移民新村，讲述了村民们在中企建设的桑河二级水电站帮助下摆脱世代水患、实现脱贫增收的故事。这样的澜湄故事，生动诠释了澜湄合作坚持以人民为中心发展理念的宝贵价值。

作为澜湄合作机制的重要成员国，中国始终践行亲诚惠容的周边外交理念，始终坚持义利相兼、以义为先，始终同区域国家分享合作红利，让澜湄合作更添活力、更富动力、更具魅力。习近平主席提出的全球发展倡议和全球安全倡议与澜湄合作互促互补，得到澜湄国家积极响应。六国携手落实两大倡议，对共同应对当前全球性挑战具有重要意义。着眼未来，中方提出农业、水利、数字经济、太空合作、人才培养、公共卫生等六大举措，对标全球发展时代前沿，契合地区国家发展需要，为把澜湄合作打造为实现包容可持续发展的推进器、把澜湄六国建设成捍卫主权平等和多边主义的共同体注入了强劲动力。

同饮一江水，命运紧相连。今年是落实《澜湄合作五年行动计划（2018—2022）》的收官之年，也是澜湄六国共同擘画未来合作蓝图的启航之年。秉持“发展为先、务实高效、开放包容”的澜湄理念，弘扬“平等相待、真诚互助、亲如一家”的澜湄文化，澜湄合作一定能够提质升级、行稳致远，推动构建更加强韧的澜湄流域经济发展带，引领建设更为紧密的澜湄国家命运共同体。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)