新华社印度尼西亚巴厘岛7月7日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛出席二十国集团外长会期间会见印度外长苏杰生。

王毅说，今年3月以来，中印双方保持沟通交流，有效管控分歧，双边关系总体呈现恢复势头。中印拥有共同利益和相似合理诉求。在世界百年变局背景下，中印这样的大国绝不会随波逐流，而注定要秉持战略定力，按照既定目标，实现各自发展振兴，并为人类未来作出更大贡献。我们要以实际行动将两国领导人“互为合作伙伴、互不构成威胁、互为发展机遇”的重要共识落到实处，推动双边关系早日重归正轨。一位印度诗人讲，“黑暗不会自行消失，熄灭的灯必须重新点燃”。让我们共同点亮两国关系的美好未来。

王毅说，中方赞赏印方积极支持配合中方不久前主持的金砖国家系列会议和全球发展高层对话会，我们也将支持印度当好明年二十国集团和上合组织主席国。中印都坚持多边主义的大方向，在维护和平安全、促进经济复苏、改善全球治理、合作抗击疫情等领域很多主张不谋而合。双方要加强协调合作，共同推动国际关系更加民主，国际秩序更加公平，发展中国家的声音得到更多体现，正当利益得到更好维护。

苏杰生表示，两国外长3月会晤以来，双方在维护边境稳定、推动务实合作和便利人员往来等方面取得积极进展。印方十分期待有一个积极、合作、建设性的印中关系，愿同中方共同努力，对外发出明确信息，推进关系改善进程，将两国领导人的共识和愿景转化为现实。感谢中方支持印明年担任二十国集团和上合组织主席国。印方将继续在国际事务中坚持战略自主，秉持独立立场。

双方同意支持印尼办好今年二十国集团会议，共同推动会议聚焦中心议题，助力全球疫后复苏。

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