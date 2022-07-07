新华社伦敦7月7日电（记者杜鹃 许凤）英国首相鲍里斯·约翰逊7日在伦敦唐宁街10号门前发表讲话说，他辞去执政党保守党党首和首相职务，但将留任至新领导人产生。保守党党首选举的具体时间表将于下周公布。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话后离开。新华社记者 李颖 摄

约翰逊说：“很明显，（英国议会下院）保守党议员们认定应该有一位新领袖，继而产生新首相。”

约翰逊说，他7日任命了新内阁，他将留任至新领导人产生。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话。新华社记者 李颖 摄

近两日来，因对约翰逊的领导失去信心，包括卫生大臣、财政大臣、北爱尔兰事务大臣、威尔士事务大臣在内的数十名英国官员相继辞职。英国内政大臣、交通大臣、国际贸易大臣和商务、能源和产业战略大臣等政府要员也呼吁约翰逊去职。

数月来，约翰逊因“聚会门”丑闻遭遇反对党和保守党内部的辞职压力。6月初，约翰逊在英国议会下院保守党议员对他进行的不信任投票中过关，得以留任保守党党首和英国首相。不过，超过40%的保守党议员在表决中投下不信任票。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话后返回室内。新华社记者 韩岩 摄

此外，由约翰逊任命的高官克里斯托弗·平彻因被曝光行为不端于6月底辞职。平彻后续被曝出更多不端行为，引发舆论对约翰逊是否明知其品行仍委以重任的质疑。7月5日，约翰逊为任人不当而道歉，但这未能平息要求他下台的新一波声浪。

7月7日，英国首相鲍里斯·约翰逊的妻子卡丽（前排红裙者）抱着孩子观看约翰逊在伦敦唐宁街10号门前发表讲话。新华社记者 李颖 摄

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