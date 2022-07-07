新华社印度尼西亚巴厘岛7月7日电（记者余谦梁）当地时间2022年7月7日，国务委员兼外长王毅在巴厘岛同今年二十国集团峰会轮值主席国印尼外长蕾特诺会谈。

蕾特诺表示，印尼高度重视中方在二十国集团中的重要影响和作用，感谢中方对印尼办会的宝贵支持。愿推动各方展现团结合作，聚焦疫后复苏，共同应对当前严峻复杂挑战。

王毅表示，中方坚定支持印尼当好今年主席国，赞赏印尼秉持客观立场，坚持正确主张，践行主权平等原则，维护国际社会正常交往和二十国集团团结。愿同印尼一道，发出发展中国家、新兴经济体的共同声音，抵制冷战思维，反对阵营对抗，推动各方开展理性、务实、建设性互动和对话。

双方高度评价中印尼关系积极发展势头和务实合作成果，强调要共同筹备好高层交往，为双边关系发展注入强劲动力。

双方一致同意以今年中国东盟全面战略伙伴关系开局之年为契机，推动中国东盟关系行稳致远。王毅强调，中方坚定支持东盟中心地位，坚定维护以东盟为核心形成的行之有效的区域合作架构，愿同东盟打造更为紧密的命运共同体，共同抵制任何冷战思维和集团政治在本地区回潮，共同维护好得来不易的地区和平稳定局面。

双方还就中美关系、俄乌冲突等问题交换了意见。

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