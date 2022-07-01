人民网约翰内斯堡7月1日电 （记者闫韫明）重温入党誓词、讲述党史故事、组织党史知识竞赛……在中国共产党的生日到来之际，中国第25批赴刚果（金）维和工兵分队围绕“喜迎二十大、永远跟党走”主题，组织形式多样的纪念活动庆祝党的生日，坚定官兵听党话、跟党走的理想信念，鼓舞士气，激发斗志。

“我宣誓，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……”分队全体党员面向党旗整齐列队，郑重举起右拳，重温入党誓词，铮铮誓言响彻营区，引导官兵永葆忠诚本色，强化使命意识，履行好各项维和任务。

与此同时，在乌维拉分遣点民事司令部搬迁施工现场，分遣点官兵正在抢抓任务工期，每日工作近10小时，不畏烈日暴晒搭建板房。他们利用施工间隙，组织施工一线的官兵重温入党誓词，激发工作干劲。

宣誓活动结束后，分队组织全体官兵参加党史知识普考和竞赛，检验党史学习教育成效，以赛促学、以学促行，再一次掀起党史学习热潮，推动党史学习教育走深走实。

随着主持人的深情开场，一场别开生面的“喜迎二十大、永远跟党走”党史知识竞赛正式开始。此次党史知识竞赛内容涵盖党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和中国人民解放军军史等内容，分为“必答题、抢答题、趣味题、风险题、闯关题、加赛题”六个环节，参赛队员精神抖擞，从容应对，对答如流，上演了一场精彩的脑力较量。

“很荣幸能够在异国他乡参加此次比赛，虽然没有拿到第一名，但在进一步的学习过程中，让我对党史有了更加深刻的认识，学到的知识就像精神上的‘营养剂’，将会成为我建功维和战场的强大动力！”支援中队参赛队员陈宇说。

此外，分队还组织官兵围绕“讲党史故事，谈维和体会”主题进行讨论交流活动，引导官兵传承红色基因，激发爱国爱党热情，用实际行动践行维护世界和平的铮铮誓言。

“作为一名年轻党员，能够代表国家和军队出国执行维和任务，我感到无比骄傲和自豪。虽然任务区形势比较复杂，但是我相信在党的坚强领导下，我们一定会战胜一切艰难险阻，圆满完成维和任务！”刚刚被分队评为 “十大蓝盔先锋”的中士杨艳俊讲述自己在党旗下成长的故事，赢得官兵们热烈掌声。

分队党委书记、指挥长邓亮表示：“我们在海外任务区庆祝党的生日，重温入党誓词、回顾党的历程、开展党史竞赛，进一步使党员铭记革命先辈丰功伟绩，牢记党和人民赋予的神圣职责。我们将以更高的标准、更严的作风、更实的举措完成维和任务，为党旗增辉、为军队添彩、为祖国争光。”

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