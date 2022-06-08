人民网布鲁塞尔6月8日电 （记者张朋辉）6月7日，中国驻比利时大使馆联合河南省公安厅举办防范电信网络诈骗线上讲座。使馆吴刚公参、河南省公安厅电信诈骗犯罪侦查总队牛军生政委出席并致辞，河南省防范打击电信网络诈骗犯罪专家相冰作主题讲座。旅比侨团、留学生及中资机构代表60余人参加，1000余人通过使馆微信视频号观看直播，点赞量过万。

吴刚表示，电信网络诈骗欺骗性、迷惑性很强，部分旅比同胞不幸上当受骗。中国驻比利时使馆对此高度重视，全力以赴协调国内有关部门加大办案力度，力争为受害人挽回损失。使馆积极开展“打击治理电信网络诈骗集中宣传月”活动，希望通过此次讲座，提升广大旅比同胞识骗防骗意识，树牢防范电信网络诈骗坚固屏障，共同维护大家良好的生活、学习、工作环境，为党的二十大胜利召开营造良好外部环境。

牛军生表示，电信网络诈骗案件呈高发多发态势，已经成为第一大类刑事案件，侦破和挽回损失难度很大，防患于未然才是最佳应对方案。公安机关时刻关注海外同胞安危，不遗余力开展防诈宣传，全力以赴维护同胞权益。

相冰结合一线反诈经验，用典型的案例、深入的剖析、图文并茂的讲解，全面系统地介绍了网络交友虚假投资理财类诈骗、冒充使馆及公检法部门诈骗、企业财务诈骗、冒充客服人员诈骗、网游虚假交易类诈骗等常见电信网络诈骗犯罪的类型特点、手段套路、防范常识和自救要领，重点针对海外侨胞、中国公民及留学生、中资企业仔细讲解如何防骗，并详尽回答了现场提问。

与会人员表示，使馆组织此次防范电信网络诈骗讲座十分及时和必要。讲座内容充实、事例生动，贴近海外生活实际，有关骗术和案例触目惊心、发人深省，非常具有教育和警示意义。旅比侨团、学联、中资企业协会将配合使馆和国内有关部门，加大防诈骗知识的宣传力度，让诈骗分子无机可乘。

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