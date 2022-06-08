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中国援柬埔寨云壤海军基地升级改造项目开工

2022年06月08日19:08 | 来源：人民网-国际频道
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中国援柬埔寨云壤海军基地升级改造项目开工仪式。中国驻柬使馆供图
中国援柬埔寨云壤海军基地升级改造项目开工仪式。中国驻柬使馆供图

人民网曼谷6月8日电 （记者赵益普）6月8日，柬埔寨首相洪森代表、柬埔寨副首相兼国防大臣迪班和中国驻柬埔寨大使王文天，在柬埔寨海军云壤基地共同出席中国援助的云壤海军基地升级改造项目开工仪式。中柬官员、施工人员及多国驻柬外交使节共计约2000人参加仪式。

迪班表示，感谢中方对柬云壤海军基地升级改造提供的大力援助，柬中联合工作组围绕该项目开展了紧密合作，该项目有助于提升柬国防能力特别是柬海军战斗力。新冠疫情以来，柬中两军通过“金龙”联训、联合抗疫和陆军学院、宪兵射击场项目建设等全方位合作，向全世界充分展示了柬中友好团结，为构建人类命运共同体提供了重要示范和宝贵财富。

王文天在致辞中表示，中国援助的云壤海军基地升级改造项目是中柬两国相互尊重、平等协商的成果，符合两国国内法、相关国际法和国际实践，不针对任何第三方。项目建成后，将显著提高柬海军现代化建设水平，有效提升柬军维护国家主权和领土完整能力。中方愿同柬方一道，认真落实两国领导人达成的重要共识，全面深化中柬全面战略合作伙伴关系，携手打造更为紧密的中柬命运共同体，为增进中柬两国人民福祉和构建中国—东盟命运共同体作出更大贡献。 

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(责编：高歌、刘慧)

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