总台央视记者：据了解，东亚合作系列高官会即将举行。中方对此次系列会议有何期待？

赵立坚：6月8日至9日，东盟与中日韩、东亚峰会和东盟地区论坛高官会将以视频方式举行，讨论去年领导人系列会议成果落实和各机制未来发展，并就共同关心的国际地区问题交换意见。外交部部长助理吴江浩将出席上述会议。

去年底以来，中方同东盟国家积极推进落实建立对话关系30周年纪念峰会成果，友好合作关系持续深化。区域全面经济伙伴关系协定顺利生效实施，各成员国间贸易快速增长，区域经济一体化持续推进。同时，在世界仍未走出新冠疫情的阴影、国际地区形势深刻演变的背景下，东亚区域合作也面临复杂严峻的挑战。

中方期待此次系列会议进一步凝聚地区国家团结合作、共迎挑战的共识，把握东亚合作正确方向，聚焦疫后复苏和可持续发展，不断深化各领域务实合作，为东亚合作领导人系列会议和外长会积累成果，为地区和平发展繁荣作出更大贡献。

澎湃新闻记者：据报道，6月6日，国际原子能机构召开理事会，第三次决定以正式议题形式讨论美英澳核潜艇合作相关问题。中方对此有何评论？

赵立坚：在中方主张下，国际原子能机构理事会第三次以协商一致方式决定设置单独的正式议题，专门讨论“美英澳核潜艇合作所涉核材料转让及其保障监督等影响《不扩散核武器条约》各方面的问题”。这充分反映国际社会对三国核潜艇合作所涉武器级核材料转让问题的高度关注和严重关切。

中方多次强调，美英澳核潜艇合作构成严重核扩散风险，冲击国际核不扩散体系，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定。美英澳核潜艇合作涉及的保障监督问题对国际核不扩散体系有重要影响，关乎机构所有成员国利益，应由机构所有成员国共同讨论决定。美英澳应切实履行核不扩散义务，支持而不是阻挠上述政府间讨论进程，在各方达成共识之前不应开展核潜艇合作。

中方呼吁国际原子能机构所有成员国支持并积极参与机构关于三国核潜艇合作的讨论，共同捍卫以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。

彭博社记者：《华盛顿邮报》报道称，中方正在泰国湾附近的柬埔寨云壤海军基地秘密建设专用海军设施。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们注意到柬埔寨方面已经对此作出回应。柬方表示，柬埔寨宪法不允许外国在柬埔寨建设军事基地。云壤基地改造旨在加强柬埔寨海军维护海洋领土完整和打击海上犯罪的能力。美方对柬方立场置若罔闻，一再恶意揣测、攻击抹黑，甚至对柬埔寨威胁、施压，这是典型的霸凌行径。

中国和柬埔寨是全面战略合作伙伴，两国各领域合作公开透明、合理正当。这不仅造福两国和两国人民，也为构建新型国际关系和人类命运共同体率先垂范。反观美国，美国在全球拥有800多个海外军事基地，军费总额相当于其后9个国家的军费总和。美国建国近250年，仅有16年没有打仗。美国动辄干涉别国内政，派军机军舰到别人家门口耀武扬威，究竟是谁在破坏全球和地区安全稳定？是谁在散布虚假信息？地球人都知道。

凤凰卫视记者：第一个问题，关于美国前驻华外交官曾公开坦诚美国政府打“新疆牌”的真实意图，你昨天已经作出了回应，但美方至今没有给出任何官方解释。请问发言人对此有何看法？第二个问题，美国国务院发言人普莱斯6日称，美方寻求与朝鲜的对话与接触，如果将不对话、不接触的责任推给美方，那么就是不了解情况和传播谎言。请问中方对此有何评论？

赵立坚：关于第一个问题，美方迄今没有作出解释，我想你应该去问问美方。

我注意到有报道称，当时出席美国驻广州总领馆与美国商界内部酒会的来宾在社交媒体上坦言，“在场的商会人士私下均表示这简直是疯了，捏造关于新疆的故事怎么可能对我们带来任何好处！我曾经多次去过新疆，每次都是美好的回忆。那儿根本没有发生任何关于种族灭绝、强迫劳动的事情。这些人完全是‘满口谎言’。曾几何时，中国人对我们友好，做生意也顺利，直到特朗普开始让事情变得糟糕。我曾以为拜登总统能很快纠正这些错误，但实际上并没有发生明显变化。直到听到这位领事官员的说法，我才终于明白，我们完全是在为他们肮脏和丑陋的决策买单。我的愤怒让我必须将此事公之于众。”

中国有句俗话，没有不透风的墙。刚才我给大家读的这位来宾的话道出了被美方政治阴谋裹挟的广大商界人士的心声。这真是个国际笑话啊。我们以前跟大家说“种族灭绝”是美国捏造出来的世纪谎言，你们可能不信。这下子你们应该知道了，这个世纪谎言就是这么捏造出来的。我们再次要求美国对此作出解释，美国应停止借政治操弄抹黑污蔑新疆的卑劣行径。

关于第二个问题，大家都知道美国有关官员甩锅推责是很有名气的。当前半岛僵局的症结在于，美方没有按照“行动对行动”原则回应朝方2018年采取的无核化措施，没有照顾朝方正当合理关切。美方应展现诚意，拿出实实在在的行动，而不是空喊对话口号。

韩联社记者：昨天国际原子能机构总干事表示，发现朝鲜准备核试验的迹象。中方是否有阻止朝鲜进行核试验的具体计划？

赵立坚：维护朝鲜半岛和平稳定，实现半岛无核化，符合有关方和国际社会共同利益。中方希望相关各方相向而行，共同致力于推动半岛问题政治解决进程。

澳亚卫视记者：关于澳大利亚国防部声明称澳军机5月26日在南海空域被中国军机拦截一事，想请问发言人是否有进一步评论？

赵立坚：大家可能已经注意到，国防部已经就此作出了回应。5月26日，澳大利亚1架P-8A反潜巡逻机进入中国西沙附近空域抵近侦察。澳方军机不顾中方反复警告，连续逼近中国西沙领空。中国人民解放军南部战区组织海空兵力对澳军机进行识别查证，并予以警告驱离。澳军机严重威胁中方主权安全，中国军队采取的应对措施专业安全、合理合法。澳方颠倒黑白，一再散播虚假信息，鼓吹制造对立对抗，中方对此表示坚决反对。我们正告澳方，立即停止类似危险挑衅行径，严格约束海空兵力行动，否则将承担由此引发的一切严重后果。

我还想强调的是，一个健康稳定的中澳关系符合两国人民根本利益和共同愿望。中国对于发展中澳关系的立场是一贯的、明确的。澳方应该秉持相互尊重、互利共赢的原则处理两国关系，推动中澳关系回归健康稳定的正确轨道。

《环球时报》记者：据报道，近日，澳大利亚总理阿尔巴尼斯称，将与美国政府进行交涉，要求美国撤销对“维基解密”网站创始人阿桑奇的指控。请问中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到有关报道。从“棱镜门”、“怒角”计划、“星风”计划，再到“电幕行动”、“蜂巢”平台和量子攻击系统，美国滥用自身互联网和通信技术领先优势，通过数字监控侵犯本国公民的通信和言论自由，并在全球范围内大搞网络攻击、窃听窃密。美国国家情报总监办公室年度报告显示，过去一年，联邦调查局在没有搜查令的情况下，对美国民众的电子数据进行了多达340万次的搜查。去年丹麦媒体就曾曝光，美国国家安全局监听了德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等欧洲多国政要短信和通话内容。斯诺登曝光的美国“特等舱”项目显示，美国在其近100个驻外使领馆内暗自安装监听设备，对驻在国进行窃密。

美国是名副其实的黑客帝国、窃听帝国、窃密帝国。美国一方面借助技术霸权窃听窃密，肆无忌惮窥伺公民隐私；另一方面大肆泛化国家安全概念，无理打压他国高科技企业，这种“双重标准”正是典型的“美式霸权”的表现。如果美国政府心里没鬼，就应该自觉接受来自国内外的监督。

法新社记者：第一个问题，加拿大总理特鲁多谴责中方最近在国际空域对加拿大军机的不负责任和挑衅性行动。中方对此有何回应？第二，美国最近宣布暂停来自某些亚洲国家的太阳能板进口关税，但这些措施不包含中国出口的太阳能产品。中方对此有何回应？

赵立坚：关于第一个问题，我昨天已经充分阐述了中方有关立场。联合国安理会决议从没有授权任何国家以监控违反决议活动为由，在他国管辖海空域部署军力，开展监视活动。加拿大军机对中方的抵近侦察才是不折不扣的不负责任和挑衅性的活动。

中方坚决反对以任何借口危害中国国家主权和安全的行为。加方应该尊重客观事实，停止散布虚假信息，以实际行动推动中加关系恢复正常发展。

关于第二个问题，我也注意到了有关报道，具体请向主管部门询问。在这里我想强调的是，中方敦促美方停止无理打压中国企业，停止人为扰乱供应链产业链的错误做法，为中美清洁能源和气候变化合作创造有利条件。

《北京青年报》记者：6月3日是美国的“全国关注枪支暴力日”，全美各地民众纷纷举行活动，悼念枪支暴力受害者，呼吁美政府采取行动进行改革，阻止枪支暴力事件发生。中方对此有何评论？

赵立坚：根据美“枪支暴力档案”网站的统计数据，2022年美国已发生246起造成4人以上死伤的大规模枪击事件。这个是什么概念呢？我计算了一下，差不多每天是平均1.5起。这个是最新的数字，是我们今天早上刚刚查到的。这个数字还没有包括那些死伤4人以下的枪击事件。这个数字触目惊心，因为它不仅是数字，还代表无数逝去的鲜活生命和破碎的家庭。过去5个多月，超过1.8万人死于枪下。仅在5月28日至30日的72小时之内，全美就发生超过300起涉枪案件，造成超130人死亡。

多数美国民众呼唤政府采取措施阻止惨案再次发生。多项最新民调显示，美国多数人将枪支暴力视为严重的社会问题之一。今年4月，皮尤研究中心调查显示，76%的美国人认为枪支暴力已成为美国面临的“很严重或比较严重的问题”。据美国密歇根大学研究数据，涉枪伤害已成为美国儿童和青少年的最主要死因，75%的美国青少年认为枪击事件已经成为他们最主要的压力来源。《国会山报》报道显示，三分之二的美国父母表示担心在学校发生大规模枪击事件。

美国政府应正视自身恶劣的人权状况和治理能力赤字，采取切实行动控枪止暴，保护好美国人民的生命权，而不是到处对别的国家指手画脚，以人权为借口干涉别国内政。

彭博社记者：在昨天的记者会上，有记者问及官媒在社交媒体发帖称，两名美国官员的言论淡化了美关于中方在新疆的侵犯人权行为的指控。今天你也提到这两人，他们是时任美国驻广州总领事馆官员。昨天你说，这不是美方官员第一次“袒露心声”。今天，美国驻华使馆发言人表示，中方应停止将不实言论与美国官员挂钩，或采取其他可能导致美国外交官遭受骚扰的行动。我认为他们特别提出抱怨的一点是，相关社交媒体帖文点出了这两名美国官员的名字。中方是否杜撰了两名美国官员的言论？外交部对此有何评论？

赵立坚：谢谢你提供了美方作出的解释。果不其然，他们矢口否认。我刚才给大家读出来的内容，不是中国政府的宣传，也不是中国政府编造出来的，而是有关人员通过社交媒体发表的言论。大家可以好好分辨一下，哪一个是真的，哪一个是假的，到底谁才是“谎言帝国”？

彭博社记者：斯里兰卡目前面临外债偿付困难，表示需要数十亿美元以确保满足日常需求，并保证斯里兰卡卢比不至于过于疲软。鉴于斯里兰卡无力偿债，中方是否愿意与其他债权方受到同等对待？

赵立坚：关于斯里兰卡有关问题，我们已经多次答问。我们对斯里兰卡当前面临的困难和挑战感同身受，愿为斯里兰卡经济社会平稳发展发挥建设性的作用。对于斯方涉华债务，中方支持有关金融机构同斯方协商并妥善解决。我们也愿意同有关国家和金融机构一道，继续为斯里兰卡缓解债务负担、实现可持续发展发挥建设性作用。同时我们希望并相信，斯方会相向而行、自主努力，维护外方投融资伙伴的正当权益，维护本国投融资环境的稳定与信誉。

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