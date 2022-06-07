新华社达喀尔6月7日电（记者王子正）巴马科消息：马里过渡总统戈伊塔6日签署总统令，宣布从今年3月26日开始为期24个月的政治过渡期。

马里过渡政府发言人阿卜杜拉耶·马伊加当天在国家电视台宣读总统令。马伊加说，该总统令在马里与西非国家经济共同体（西共体）谈判之后发布，证明马里过渡政府愿意与西共体进行对话，希望西共体取消对马经济制裁。

西共体国家和政府领导人特别峰会4日在加纳首都阿克拉举行，会议未能就取消对马里经济制裁达成一致。会议决定在今年7月3日重新审视马里局势，并建议保持对话以达成协议，逐步解除制裁。

2020年8月，马里发生军人哗变。由哗变军人成立的全国人民救赎委员会随后宣布，前国防和退伍军人部长恩多被任命为过渡总统，全国人民救赎委员会主席戈伊塔被任命为过渡副总统。2021年5月，恩多辞职。马里宪法法院随后宣布，戈伊塔接任过渡总统一职。

2021年11月，因马里过渡政府称无法在2022年2月前完成政治过渡、举行总统选举，西共体决定对马里过渡政府实施制裁。今年3月25日，西共体宣布在原18个月政治过渡期（至2022年2月前结束）基础上，再给予马里过渡政府12至16个月的政治过渡期。今年4月21日，马里过渡总理马伊加宣布，马里过渡政府将执行为期24个月的政治过渡期。

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