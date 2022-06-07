新华社北京6月7日电 （国际观察）紧随美国反华 日本暗藏祸心

新华社记者刘赞

据日本《产经新闻》报道，日本前首相、执政党最大派阀领导人安倍晋三5日在一个论坛活动上再次就台湾问题大放厥词，重提“台湾有事即日本有事”，声称要与台湾及“有志”国家加强关系，使中国大陆“放弃武力统一台湾”。

分析人士指出，最近一段时间以来，日本追随美国“印太战略”积极反华的倾向日益明显，已成为美国在亚太地区遏华政策的主要帮凶。日本紧随美国反华，有借此谋求军事松绑和重塑自身亚洲地位等私心。此种做法不利于地区和平稳定和中日关系健康发展，必会让日本自身付出代价。

随美反华

美国总统拜登5月下旬访问韩国和日本并出席多边活动，以推进“印太战略”，拉拢亚太地区盟友和伙伴共同遏制中国。日本在此期间配合美国表现最为积极，不仅和美国一道对东海、南海、涉港、涉疆、台海局势等涉华议题指手画脚，日本首相岸田文雄还在联合记者会上直接点名中国，声称日本将与美国合作促使中国“按照国际规则履行责任”。

近年来，随着美国对中国遏制打压力度不断加大，日本对华政策也明显转向对抗。

在政治和安全上，日本积极参加美国“印太战略”的核心框架——美日印澳“四边机制”，推动其固定化，继美国之后第二个主办该机制峰会。日本不断与美国盟友勾连，穿针引线为美国加强同盟体系，并极力推动地区外美国盟友把注意力转向亚太。对其他国家，日本积极兜售所谓“自由开放的印太”，并插手南海问题，向相关国家提供军事装备，离间它们与中国的关系。日本还和美西方一道频繁干预中国内部事务，为“台独”势力、乱港分子打气撑腰，操弄新疆“人权”问题。

在经济上，日本追随美国，以“国家安全”名义打压中国科技企业和推进对华经济“脱钩”，出资2200亿日元资助日企把在华生产迁回国内。日本还积极与美国进行供应链合作，参加美国主导的旨在排除中国的地区经济框架，包括“跨太平洋伙伴关系协定”和“印太经济框架”。

包藏祸心

尽管日本对美国极力配合，但美国对这个重要而又“表现良好”的盟友并不尊重。

美国对日态度在不少外交细节上可见一斑。2019年4月，时任日本首相安倍晋三夫妇访美期间在与时任美国总统特朗普夫妇合影时被挤出红地毯。拜登在访日时与特朗普一样，专机均不抵达日方机场，而是降落“自家领地”美军驻日基地。日本前外务省官员孙崎享直言，日美并非对等关系，而是主从关系。

分析人士认为，日本极力讨好美国并紧随其反华，背后有不可告人的野心。日本执政的自民党一直希望突破二战后和平宪法的限制，让日本成为“正常国家”。为此，日本不断渲染“中国威胁”，以此为由发展军力，并借美国遏制打压中国之机，通过当美国帮凶换取美国对其军事松绑的认可。

同时，日本战后曾长期在经济上领先亚洲其他国家，但近年来日本世界第二经济大国的地位被中国取代，日本难以理性接受中国的发展壮大，对华日益敌视。

日本山口大学名誉教授纐缬厚指出，日本正在成为“中等国家”，不少日本政客和国民无法正视现实，希望日本与美国联合，通过加强政治和军事实力来弥补经济势力的衰落，从而与中国对峙。

损人损己

不少分析人士指出，中国的发展使亚太地区获益，美国推行“印太战略”只会造成对抗和分裂。日本为虎作伥，损害的是包括其自身在内的地区各国的利益。

孙崎享认为，目前美国意图在东亚制造紧张局势，这绝对无助于地区稳定，而且日本屈从美国利益采取的行动经常有损自身利益。

日本利美损己的事例已不胜枚举：大量美军基地在日本犹如“国中之国”，犯罪、事故、噪声、环境污染、破坏防疫等一系列问题让日本民众苦不堪言。美国鼓动日本打压华为等中国科技企业，让不少日本公司损失惨重。为讨好美国，日本在贸易谈判中对美让步，开放本国农产品市场，但并未换得美对日汽车零部件输美的关税减让。日本在俄乌冲突中紧随美国制裁俄罗斯遭到反制，和平条约谈判被停止，日方解决日俄领土问题的希望落空。

分析人士指出，中日之间经济、人文交往密切，中国长期保持日本最大贸易伙伴地位，日本从中国市场收获颇丰。如果日本继续追随美国在反华道路上越走越远，必将影响中日经济合作，令日本经济受损。

纐缬厚说，日本政府一直采取从属于美国的立场很不体面。日本只有成为自立的和平国家，才能获得信赖和尊重，才能推进与中国的历史和解，进一步加强两国经济合作，从而为亚太地区稳定做出贡献。（参与记者：姜俏梅）

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