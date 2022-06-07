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约翰逊挺过信任投票 威信却受重创

2022年06月07日16:56 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月7日电 英国首相鲍里斯·约翰逊6日晚在“聚会门”丑闻引发的党内信任投票中涉险过关，得以留任党首及首相。只是，不信任票数远超预期，他在党内外的威信严重受创，能否赢回支持前景难料。

　　不信任票超预期

　　英国议会下院保守党议员团体“1922委员会”主席格雷厄姆·布雷迪当晚9时宣布，全部359名保守党下院议员参加投票，211人投信任票，148人投不信任票，没有无效票。由于不信任票未过半，约翰逊无需辞职。

　　这是5月25日在伦敦拍摄的英国首相约翰逊出席新闻发布会的照片。新华社发（英国首相府供图）

　　“1922委员会”由保守党议会下院普通议员组成，在决定党首及首相人选方面发挥重要作用。

　　一些知情人士在投票开始前估计，将有超过100名议员投不信任票。结果，不信任票多达148票，占保守党下院议员总数大约41%，意味着约翰逊在党内领导地位大幅减弱。

　　“这（支持率）显然比大多数人预计的结果差得多。”一名不愿公开姓名的保守党议员告诉路透社记者。

　　约翰逊的党内盟友坚称，哪怕信任票只比不信任票多一票，约翰逊也应该留任。被视为约翰逊热门继任人选之一的外交大臣伊丽莎白·特拉斯第一时间在社交媒体推特上表态：“乐见同僚支持首相。我百分之百支持他。现在该继续工作了。”

　　约翰逊投票后没有在议会大厦停留，径直返回唐宁街10号首相府。

　　约翰逊表示，投票结果有“决定性”，“令人信服”，政府和保守党应当团结一致，集中精力处理对民众而言真正重要的事情，包括生活成本上涨。

　　下台风险未散尽

　　挺过这次党内逼宫，约翰逊有望获得12个月的喘息之机。按照保守党党规，一年之内，党内不得再对他发起信任投票。

　　只是，这不意味着警报完全解除。

　　2018年12月，时任保守党党首、首相特雷莎·梅因她推动的“脱欧”协议在议会遭遇极大阻力，引发党内信任危机。在信任投票中，特雷莎·梅获得200名保守党议员支持，得以过关。然而，半年后，她还是因为“脱欧”协议与反对党协商未果，宣布辞去党首一职，继而卸任首相。

　　2019年4月11日，在比利时布鲁塞尔的欧盟总部，英国首相特雷莎·梅出席新闻发布会。新华社记者张铖摄

　　当时，63%的保守党议员对特雷莎·梅投下信任票，约翰逊投了不信任票。而6日晚，约翰逊所获信任票比例不足59%。

　　有“铁娘子”之称的已故前首相玛格丽特·撒切尔也曾面对保守党内信任投票。1989年11月，她获得84%的信任票而轻松过关，但党内裂痕就此暴露。在经济政策遭遇“滑铁卢”、对欧洲政策引发内阁矛盾等背景下，撒切尔在一年后举行的党首选举中未能越过获胜门槛，最终黯然辞职。

　　图为1982年6月23日拍摄的英国前首相撒切尔夫人的资料照片。新华社/美联

　　约翰逊现年57岁，2019年7月接替特雷莎·梅，同年12月率领保守党以30多年来最大优势赢得议会下院选举，党内地位一度稳如泰山。美联社评述，约翰逊带领英国退出欧盟、防控新冠疫情，但“聚会门”对他的领导地位造成重创。

　　伦敦警方先前在“聚会门”的调查中开出120多张罚单，包括对约翰逊及妻子卡丽的罚单。他由此成为英国历史上首名在职期间违反法律的首相。5月底，内阁办公室常任秘书休·格雷发布由她主持的“聚会门”调查最终报告，认定许多聚会违反当时防疫规定，领导层应承担责任。约翰逊面临不断高涨的辞职呼声，但他继续“硬扛”。

　　近期民意调查显示，反对党工党在全国范围的支持率领先保守党，后者可能输掉本月晚些时候举行的议会补缺选举。美联社说，越来越多保守党成员认定约翰逊现在是“负资产”，可能导致他们两年后输掉议会选举。（胡若愚）

(责编：高歌、燕勐)

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