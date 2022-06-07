新华社北京6月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部6日宣布扩大永久禁止入境的美国公民名单，包括美国能源部长格兰霍姆和财政部长耶伦在内的61人被增列其中。乌克兰总统泽连斯基6日表示，有关方试图将乌推向一个乌方绝对不想要的结局。

——俄外交部6日在其网站发表声明说，为回应美国针对俄政治和公众人物及商界人士不断扩大的制裁，俄将61名主要来自美国军工企业、媒体、评级机构、飞机船舶制造公司的负责人以及美国国务院个别参与散布“俄网络攻击”谣言的官员增列入永久禁止入境名单，其中包括美国能源部长格兰霍姆、财政部长耶伦等。

——据乌克兰国家通讯社报道，乌总统泽连斯基6日接受乌媒体采访时说，乌方未就任何计划进行任何谈判，有关方想尽可能地把乌克兰推向一个乌方绝对不想要的结局，而未征求乌方意见，这样的结局只对有关方有利，因为它们有自己的利益。

美国有线电视新闻网日前援引多名知情人士的话报道说，数周来，美国、英国和欧盟国家官员定期会晤，就通过谈判方式达成俄乌停火框架进行讨论。报道说，相关讨论涉及意大利5月提出的一项“四点框架”，内容包括乌克兰在北约和俄罗斯之间保持中立、俄乌通过谈判决定克里米亚半岛和顿巴斯地区未来地位问题等。

——俄国防部发言人科纳申科夫6日通报说，俄军正在完成对顿涅茨克地区斯维亚托戈尔斯克市及周边地区的控制。他说，在俄军猛攻下，乌残余部队在桥梁被炸和补给中断情况下放弃武器装备，分散逃往北顿涅茨河沿岸地区。

——乌武装部队总参谋部6日在社交媒体发文说，乌军仍控制着北顿涅茨克，该市东部地区的战斗仍在继续。在斯拉维扬斯克方向，俄军正准备恢复进攻。

——俄外交部发言人扎哈罗娃6日在社交媒体上说，对俄实施石油禁运只能恶化能源供应形势，使西方反俄制裁的发起者反受其害。扎哈罗娃说，俄是全球最大能源生产国之一，对俄实施石油禁运只会让事情变得更糟，美国正在全球为自身和欧洲紧急寻找油气，但美国没有出路。（参与记者：刘恺、李东旭、李铭、邓仙来）

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