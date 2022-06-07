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IS组织6名领导人在伊拉克被逮捕

2022年06月07日13:45 | 来源：人民网-国际频道
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人民网讯 伊拉克军方宣布，IS组织6名领导人先后在伊拉克境内多个地方被逮捕，这对该组织是一沉重打击。

伊拉克《伊拉克之声报》发表题为“总司令发言人宣布逮捕IS组织6名领导人”的文章说，伊拉克武装部队总司令发言人叶海亚·拉苏尔少将6日发布声明指出，“根据总司令的指示，国家反恐机构和库尔德斯坦地区安全机构积极协商和紧密配合，先后在全国多个省逮捕了IS组织6名领导人。”

叶海亚表示，根据准确的情报和共同努力，绰号为阿布·穆罕默德的恐怖分子在萨拉赫丁省被逮捕，此人负责IS死亡人员的档案；代号MA的恐怖分子在埃尔比勒省被情报机构逮捕，此人在IS内部地位很高，他在伊拉克安全部门抓捕名单中名列前茅；绰号为阿布·阿亚的恐怖分子也在埃尔比勒省被情报机构逮捕，他是IS在费卢杰地区军事负责人。

叶海亚少将称，在被逮捕的人中还有一个活动在伊拉克南部地区的恐怖分子，绰号为阿布·马吉德，他在苏莱曼尼亚省被情报机构逮捕；阿布·法赫德是一名凶残的恐怖分子，他多次策划和实施在巴比伦省袭击当地安全机构和平民的行动，他也在苏莱曼尼亚省被逮捕；代号为R.R的恐怖分子平时在费卢杰地区多个工地工作，此人负责IS在当地的活动。

叶海亚少将强调，国家反恐和情报机构与地方安全部队大力合作，抓捕IS组织6名领导人，对该组织是沉重打击，伊拉克政府决心将IS在伊拉克境内的残余势力彻底铲除。（安国章）

(责编：于洋、常红)

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