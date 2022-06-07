新华社北京6月6日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部长拉夫罗夫6日表示，乌克兰方面拒绝与俄方谈判，是在执行西方的意志。乌克兰国家通讯社6日援引乌各地军事部门的消息报道，乌东部地区正在进行激烈战斗。

——拉夫罗夫6日在记者会上说，乌克兰只是要求将军事控制线恢复到冲突前状态，但却不愿意谈判，俄方本来拟在乌方提出建议的基础上认真研究，但“根据这些建议起草的条约草案已经在乌方手中耽搁近一个半月，没有任何进展”。俄方完全有理由相信，乌方这样做是在执行西方的意志。

——俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫6日在回应美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文有关恢复俄美核武器谈判可能性表态时说，莫斯科有兴趣与华盛顿就核武器进行谈判，但是按照目前的条件来看，举行谈判的可能性很小。

——据克里姆林宫网站消息，俄罗斯总统普京6日在写给第25届圣彼得堡国际经济论坛的参与者、组织者和来宾的信中表示，西方国家多年来在经济政策和非法制裁方面的错误导致了全球通货膨胀浪潮，破坏了供应链和产业链，加剧了贫困和粮食短缺情况。

——拉夫罗夫6日表示，一些北约成员国作出禁止他的飞机过境访问塞尔维亚的决定是“前所未有的”，此举是剥夺塞尔维亚作为主权国家奉行外交政策的权利。此前据塞尔维亚媒体报道，保加利亚、北马其顿和黑山拒绝拉夫罗夫的飞机过境。

——乌克兰国家通讯社6日援引乌各地军事部门的消息报道，截至当日上午，乌东部地区正在进行激烈战斗。报道说，在卢甘斯克地区，乌军夺回了北顿涅茨克市部分地区。市区仍在进行巷战，有大量士兵负伤。在顿涅茨克地区，俄军使用各种火炮和火箭炮沿着整个前线继续炮击乌军控制地区。

——乌克兰海军司令部6日在社交媒体发文说，俄黑海舰队已后撤到距离乌克兰海岸100公里以外位置，俄海军已失去对黑海西北部的完全控制，目前该区域已成为“灰色地带”。乌海军司令部在声明中指出，俄军试图用部署在黑海沿岸的导弹夺回对黑海西北部的控制权，此外仍然存在俄军对敖德萨海岸实施伞兵和“破坏和侦查小组”登陆行动的危险。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫6日表示，俄军使用高精度远程空基导弹在乌克兰哈尔科夫州摧毁了用于维修乌军装甲车的一处工厂的设施。此外，俄军在顿涅茨克地区的斯拉维扬斯克居民点附近再次击落乌军一架米格-29战机，并在哈尔科夫州、扎波罗热州等地摧毁13架乌克兰无人机。

——俄罗斯库尔斯克州州长斯塔罗沃伊特6日在社交媒体上说，与乌克兰接壤的库尔斯克州泰特基诺村当日凌晨再次遭到乌方迫击炮攻击，炮击没有造成人员伤亡，当地桥梁、居民楼以及制糖厂设施受损。该村曾于5月19日遭乌方炮击，造成至少1人死亡。

——据乌克兰总统网站5日报道，乌总统泽连斯基当天视察了乌军在扎波罗热州的主阵地。泽连斯基了解了前线作战情况，向前线乌军人员发表讲话并颁发奖章。乌总统办公室副主任季莫申科5日发布消息称，当天泽连斯基在扎波罗热视察期间还会见了马里乌波尔疏散人员。

——乌克兰武装部队总参谋部6日在社交媒体上说，截至当天，俄军在对乌作战行动中已损失人员31250人，损失坦克1386辆、装甲车3400辆、火炮系统690套、多管火箭炮207套、防空系统96套、固定翼飞机211架、直升机176架、战术无人机551架、舰船和巡逻艇13艘、汽车和燃油运输车2395辆。（参与记者：赵冰、李铭、李东旭、陈畅）

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