这是“隼鸟2号”探测器降落在小行星“龙宫”的模拟图。2019年2月24日，新华社发（日本宇宙航空研究开发机构供图）

新华社东京6月6日电 据日本媒体6日报道，日本宇宙航空研究开发机构在“隼鸟2号”小行星探测器带回的岩石样本中，发现了20多种氨基酸。

据日本广播协会电视台报道，日本宇宙航空研究开发机构等团队分析了2020年底该机构的“隼鸟2号”探测器从小行星“龙宫”带回的岩石样本，发现其中存在超过20种氨基酸。横滨国立大学名誉教授小林宪正认为，这些氨基酸可能与地球的生命诞生有关。这显示氨基酸在宇宙中并不特殊。

氨基酸是构成蛋白质的物质，某些氨基酸与生命的形成关系密切。有一种学说认为，在地球形成初期也存在氨基酸，但由于地球温度变高而消失，之后陨石再次将氨基酸带到了地球上。

小行星探测器“隼鸟2号”于2014年发射，2018年6月抵达小行星“龙宫”附近并采集了小行星岩石样本，“隼鸟2号”回收舱于2020年12月返回地球。报道称，有关研究成果还在汇总阶段，今后详细的分析数据将通过论文发表。

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