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中国代表在联大分享预防青少年违法犯罪工作经验

2022年06月07日08:36 | 来源：新华网
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新华社联合国6月6日电 中国常驻联合国副代表戴兵6日在联大“预防犯罪政策中加强青年主流化”高级别辩论上发言，分享中国在预防青少年违法犯罪方面的经验。

戴兵说，中国政府高度重视预防青少年违法犯罪工作，逐步构建起家庭、学校、社会、网络、政府、司法“六大保护”体系。经过长期努力，中国青少年法治观念和法治意识不断增强，成长环境进一步净化，涉案涉罪数量大幅下降。中方愿分享以下三点经验做法：

一是强化教育，筑牢第一道防线。中国政府把法治教育纳入国民教育体系，并运用网络新媒体平台扩大覆盖面，帮助青少年明确法律底线，规范行为边界，自觉尊法、学法、守法、用法，扣好人生的第一粒扣子。

二是强化管理，做好青少年服务工作。中国政府将预防青少年违法犯罪列入各地方工作规划和财政预算，不断强化家庭监护和学校教育职责。对于重点青少年群体，充分发挥专业服务机构作用，向其提供困难帮扶、法律援助、心理疏导、行为矫治等专业服务。

三是强化法治，依法保障青少年权益。2021年，新修订的未成年人保护法、预防未成年人犯罪法正式施行，同反家庭暴力法、妇女权益保障法等共同构建了保护青少年合法权益的法律屏障，提供了更良好的法治环境、更有力的政策支持、更温暖的社会关怀。

戴兵说，中方愿同国际社会一道，加强沟通交流，分享经验做法，在后疫情时代为实现青年全面发展创造更好的外部环境，帮助青年远离违法犯罪，拥抱光明未来。

(责编：艾雯、燕勐)

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