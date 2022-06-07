新华社巴格达6月6日电（记者凡帅帅 董亚雷）埃及外交部长舒凯里和约旦外交大臣萨法迪6日访问伊拉克首都巴格达，与伊方就加强三国在经贸、反恐等领域的合作进行讨论。

伊拉克总统萨利赫办公室6日发表声明说，萨利赫当天在巴格达“绿区”会见舒凯里和萨法迪。萨利赫表示，伊拉克致力于通过近年达成的三国合作机制，发展与埃及和约旦在政治、经济和安全等领域的关系。三国合作将缓解中东地区紧张局势，为建立以经贸合作为基础的区域合作框架铺平道路。

伊拉克总理卡迪米办公室同日发表声明说，卡迪米当天在与埃及和约旦外长的会晤中强调在当前形势下共同应对挑战的必要性。三方讨论了包括打击恐怖组织在内的安全和国防合作，强调有必要继续就此进行协调和交流信息。

当天，伊拉克外长侯赛因在与埃及和约旦外长会晤后的联合记者会上表示，他与两国外长讨论了俄乌冲突对中东地区的影响。中东地区正面临新冠疫情和俄乌冲突带来的挑战，阿拉伯国家倾向于与冲突双方进行沟通。

舒凯里在记者会上说，此次访问是加强三国合作的机会，三方合作机制旨在支持伊拉克局势稳定，帮助维护伊拉克主权。萨法迪表示，约旦致力于推进三国合作，愿一起应对共同挑战。

自2019年以来，伊拉克、埃及和约旦多次举行领导人会晤，重点是加强三国间经贸合作。

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