新华社联合国6月6日电 中国常驻联合国副代表戴兵6日在联合国安理会审议乌克兰冲突背景下性暴力和人口贩运问题时指出，只有停火止战、恢复和平才能从根本上避免冲突对妇女儿童造成的创伤。一味输送武器、制裁施压只会让冲突长期化、扩大化。

戴兵说，乌克兰冲突致使普通民众承受了沉重代价，妇女儿童面临的安全风险尤其令人担忧。冲突当事方应当遵守国际法，采取措施保护平民免受一切形式的暴力伤害，包括针对妇女、女童的性暴力和人口贩运。遭受暴力影响的民众应及时获得医疗、心理和社会服务。冲突当事方应确保医院和其他民用设施不受攻击。将性暴力用作战争手段是严重罪行，任何指控都应经过公正调查，并以事实为依据。

戴兵表示，冲突爆发以来，已有680万乌克兰民众越境进入周边国家避难，其中绝大多数是妇女儿童。中方赞赏乌克兰周边国家展现人道主义精神，为妇女儿童难民提供安全庇护和基本生活保障。同时，越来越多针对妇女儿童难民的人口贩运、性剥削和性虐待行为令人不安。中方呼吁立即开展国际合作，查明和惩治有关犯罪行为，坚决杜绝对妇女儿童的“二次伤害”。联合国有关机构应加强监测分析，为打击针对难民的人口贩运、性剥削和性虐待提供专业技术支持。

戴兵说，消除冲突中的性暴力和人口贩运不是国际社会努力的终点，只有停火止战、恢复和平才能从根本上避免冲突对妇女儿童造成的创伤。国际社会应当共同致力于劝和促谈，推动俄罗斯和乌克兰重回谈判轨道。希望俄罗斯、乌克兰、联合国、土耳其即将举行的会议能够在解决乌粮食问题的同时，帮助当事方逐步建立互信。

戴兵强调，一味输送武器、制裁施压解决不了问题，只会让冲突长期化、扩大化。乌克兰和广大发展中国家的老百姓没有理由为地缘政治和集团对抗“埋单”。在人类命运休戚与共、全球安全不可分割的今天，任何国家不能也不应以损害他国安全为代价谋求自身绝对安全，国际和地区安全不能也不应通过强化军事集团、割裂产业链供应链来保障。中方再次呼吁有关各方以国际和地区和平安全为重，为乌克兰危机的妥善解决发挥建设性作用。

(责编：艾雯、燕勐)