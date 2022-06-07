人民网曼谷6月7日电 （记者孙广勇）近日，由中国华文教育基金会主办，北京广播电视台承办，泰国丝路国际教育文化交流中心协办，泰国江西总会（总商会）和中国华侨大学泰国校友会联办的第五届全球华语朗诵大赛泰国地区复赛圆满落下帷幕。泰国地区比赛历时两个月，不仅得到了泰国中华总商会暨各行业公会联谊会、泰华新媒体协会的大力支持，而且得到了中国驻泰国大使馆的关注、指导和大力支持。中国驻泰国大使馆侨务参赞刘敬师，泰国中华总商会暨各行业公会联谊会主席林楚钦等领导特发视频贺辞表示祝贺。

泰国地区初赛吸引了近50所学校的优秀学生参加，经过激烈比拼，77位优秀选手脱颖而出参加了泰国地区复赛，经过专家评委严格认真、公开公平公正的评审，最终评选出一等奖获得者16名，二等奖获得者27名，三等奖获得者34名。

根据第五届全球华语朗诵大赛组委会晋级全球总决赛名额分配原则，最终确认泰国赛区16位优胜选手代表泰国角逐全球总决赛，分别为幼儿组一等奖获得者邓筠舒、高晓鹏，少儿组一等奖获得者孟新阳、张思齐、张传悦、李欣，少年组一等奖获得者李博、尹宝、金雨姣、谢媛羽、杨助，青少组一等奖获得者李兴义、吴敏馨、郑晨峰、刘彦延、字月莲等。

根据初赛各学校选拔推荐优秀作品数量及复赛评比结果，第五届全球华语朗诵大赛泰国赛区组委会评选出6所学校为优秀组织单位，分别为美赛光明华侨公立学校、清迈教联高级中学、清迈府昌良村育英中学、达府美速市智民学校、曼谷文华国际学校、泰国新加坡国际学校等。

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