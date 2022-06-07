新华社联合国6月4日电 （记者王建刚）6月5日是世界环境日。联合国秘书长古特雷斯4日敦促政府和企业将可持续发展放在首位，并针对可再生能源发展提出具体建议。

古特雷斯敦促各国政府在决策中充分考虑可持续发展的因素，把气候行动和环境保护放在一切工作的首位。企业应把可持续发展放在决策的核心，因为健康的地球是行业稳定发展的支柱。国际社会应支持利用传统知识和方法来帮助保护脆弱的生态系统。

日前举行的“斯德哥尔摩+50”国际环境会议重申，国际社会制定的多个可持续发展目标都依赖于一个健康的地球。为促进可再生能源发展，古特雷斯建议大力提供可再生技术和原材料、简化相关手续、转移补贴方向，并将相关投资增加两倍。

古特雷斯指出，地球是人类“唯一的家园”，它已经无法满足人类的各种需求。人类必须保护地球大气层的健康、生命的丰富性与多样性、生态系统和有限资源。人类对地球过度索取，而这种生活方式是不可持续的。这不仅伤害了地球，也伤害了地球上的居民。

古特雷斯说，目前全球超过30多亿人受到生态系统退化的影响，污染每年导致约900万人过早死亡，超过100万动植物物种面临灭绝风险，其中许多物种将在几十年内灭绝。

古特雷斯重申，联合国将继续为全球协作发挥领导作用。“走向未来的唯一途径是与自然合作，而不是与之对抗。”

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 17 版）

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