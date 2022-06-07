本报记者 李志伟

美国犹太民权组织反诽谤联盟近期发布的报告显示，2021年，美国共发生2717起反犹事件，这是该组织1979年开始相关统计以来的最高纪录。反诽谤联盟首席执行官乔纳森·格林布拉特表示，美国针对犹太裔的种族歧视事件明显增加，反映出美国社会根深蒂固的种族主义问题。

报告指出，美国去年反犹事件比2020年增加34%。针对犹太社区中心、犹太教堂等机构的攻击事件增加61%，幼儿园至高中阶段的校园内反犹事件增加106%，高校内反犹事件增加21%。2021年美国发生针对犹太裔的人身攻击事件较2020年增加167%，累计造成131人受伤。60%的事件发生在纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、佛罗里达州、密歇根州和得克萨斯州。相当一部分反犹事件发生在纽约和洛杉矶两座国际大都市，两地拥有全美最大的犹太人社区。

美国犹太人委员会去年10月的一项研究显示，全美多达1/4的犹太人表示感受到了社会上的反犹情绪。去年5月，在洛杉矶一家餐馆，有人进门就问“谁是犹太人”，一边说着脏话，一边将酒瓶砸向犹太顾客。出于自我保护，39%的美国犹太人不敢在网上发布言论，出门也尽量避免穿戴显示身份的服饰。

格林布拉特认为，美国反犹情绪上升是美国种族歧视问题的警示。格林布拉特表示，已经不能仅从意识形态或信仰角度看待美国国内反犹活动，这是“出现更大社会分歧的令人深感不安的迹象”。

马里兰大学学院公园分校副教授珍妮弗·罗伯茨指出，反犹等种族歧视勾勒出了“美国的DNA”。她呼吁美国建立反种族主义的社会，以修复种族歧视造成的种种伤害。

（本报华盛顿6月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 17 版）

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