人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

美国反犹事件明显增加

本报记者  李志伟
2022年06月07日05:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　美国犹太民权组织反诽谤联盟近期发布的报告显示，2021年，美国共发生2717起反犹事件，这是该组织1979年开始相关统计以来的最高纪录。反诽谤联盟首席执行官乔纳森·格林布拉特表示，美国针对犹太裔的种族歧视事件明显增加，反映出美国社会根深蒂固的种族主义问题。

　　报告指出，美国去年反犹事件比2020年增加34%。针对犹太社区中心、犹太教堂等机构的攻击事件增加61%，幼儿园至高中阶段的校园内反犹事件增加106%，高校内反犹事件增加21%。2021年美国发生针对犹太裔的人身攻击事件较2020年增加167%，累计造成131人受伤。60%的事件发生在纽约州、新泽西州、加利福尼亚州、佛罗里达州、密歇根州和得克萨斯州。相当一部分反犹事件发生在纽约和洛杉矶两座国际大都市，两地拥有全美最大的犹太人社区。

　　美国犹太人委员会去年10月的一项研究显示，全美多达1/4的犹太人表示感受到了社会上的反犹情绪。去年5月，在洛杉矶一家餐馆，有人进门就问“谁是犹太人”，一边说着脏话，一边将酒瓶砸向犹太顾客。出于自我保护，39%的美国犹太人不敢在网上发布言论，出门也尽量避免穿戴显示身份的服饰。

　　格林布拉特认为，美国反犹情绪上升是美国种族歧视问题的警示。格林布拉特表示，已经不能仅从意识形态或信仰角度看待美国国内反犹活动，这是“出现更大社会分歧的令人深感不安的迹象”。

　　马里兰大学学院公园分校副教授珍妮弗·罗伯茨指出，反犹等种族歧视勾勒出了“美国的DNA”。她呼吁美国建立反种族主义的社会，以修复种族歧视造成的种种伤害。

　　（本报华盛顿6月6日电）


　　《 人民日报 》（ 2022年06月07日 17 版）
(责编：袁勃、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部