本报记者 李志伟

近日，美国公共卫生专家、前白宫冠状病毒应对工作组协调员德博拉·伯克斯出版了题为《无声入侵：特朗普政府和新冠病毒不为人知的故事，并在为时已晚之前预防下次大流行》一书。这本书披露了美国疫情应对的重重问题，包括将疫情政治化、沟通不畅、官僚主义以及频繁内斗等。

现年66岁的伯克斯长期在美国疾病控制与预防中心等部门任职，于2020年1月至2021年1月被任命为白宫冠状病毒应对工作组协调员。她的这本书由哈珀—柯林斯出版公司发行。美国《大西洋月刊》的一篇书评指出：“这是关于特朗普团队如何搞砸大流行病（防控）最清晰的记述。”

伯克斯指出，美国联邦政府在疫情初期轻视并试图淡化新冠病毒传播的严重性和紧迫性，各机构之间也缺乏明确的职责分工。她在书中写道，2020年3月2日，她加入工作组后首次跟特朗普见面，告诉总统新冠病毒跟流感病毒不一样，要严重得多，必须采取不同的应对方式。特朗普却说，不用担心，他问过的一些人并不认为这种病毒很危险。伯克斯据理力争，特朗普却不理她，而是打开电视，收看福克斯新闻台。伯克斯随后被带出办公室。

伯克斯表示，白宫“只有一个全职人员，而不是一个团队在应对冠状病毒”。而作为白宫冠状病毒应对工作组协调员，在整个任职期间，她甚至不得不靠私人关系找熟人帮忙。伯克斯和一些医生曾敦促特朗普政府加紧遏制病毒传播，特别是遏制病毒的社区传播，但是一些主管官员却反对这样做。联邦政府在如何处理疫情方面出现分歧，导致很难向各州准确传递相关信息。“大多数美国人一旦确立了这种病毒‘低风险’的印象后，就很难将其移除。”

“没有数据，没有预测，没有计划。”伯克斯在书中写道，疫情初期美国的新冠病毒检测非常有限，而且处理速度缓慢，这导致美国失去了最初几周全面积极准备的机会。“更糟糕的是，（美国疾控中心）拥有的数据无法描绘出这场疫情暴发的准确画面。”美国疾控中心的统计系统问题重重，医院没有被要求报告数据，而各地自愿报告的数据也分布不均。“我原以为这些数据应该具体到县、市以及邮编区，并包括阳性检测率和住院率，以便集中力量防止局部暴发，并预测疫情下一步可能在哪里发生”，但是“这些急需的数据报告和程序并不存在”。

伯克斯还提到，2020年4月，当特朗普在白宫新闻发布会上建议“注射消毒液”抵抗新冠病毒时，在现场的她简直不能相信。她说：“我低头看着自己的脚，希望能有两样东西：一是能踢的东西，二是地板能裂开，让我能钻进去。”

在书中，伯克斯反复强调主要的防疫手段，包括更多的新冠病毒检测，特别是对无症状年轻人的“哨点检测”；更多的口罩令；更多的社交距离，避免大规模聚会等。“因为仍有一些未知数，新冠病毒变异与适应的能力依然很强。”

伯克斯在接受《华盛顿邮报》采访时表示，在第一波疫情之后，美国政府本可以通过更好的领导力来大幅减少死亡人数，但事实却相反。“我当时很沮丧，今天仍然感到不安，因为我们没有利用所拥有的（工具）去拯救美国人的生命。”

（本报华盛顿6月6日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 17 版）

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