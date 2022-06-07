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中老铁路搬迁安居村项目移交老方——

“搬进新家，生活充满希望”

本报记者  赵益普
2022年06月07日05:00 | 来源：人民网－人民日报
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　　老挝琅南塔省南塔县纳堆村，距离中老铁路纳堆车站以西约3公里，一条水泥路在山间蜿蜒，路的尽头是一片崭新的居民区。朱红色的屋顶，雪白的外墙，平坦的小路，每间新房都水电齐全……即将搬进小区的村民坎莱大妈对新居赞不绝口：“移民村在建的时候，我就听大家说非常漂亮，到现场一看，这里比我想象得还要好！”

　　为了支持修建中老铁路，一些居住在沿线的老挝村民响应安排，搬迁至安居村。安居村项目总计安置349户居民，由上海建工集团股份有限公司等承建。该项目于2021年4月开工，于5月29日正式移交老方。在安居村项目的各个安置点，除了3种户型的349套安置房外，中企还为当地村民配套建设了村办公室、学校、卫生所等公共服务设施，并修建村内外道路、供电等基础设施。

　　9月开学时，纳堆村的孩子们将搬进新学校。将读小学五年级的女孩坡·巴松约上小伙伴，迫不及待地来到新学校一睹究竟。“透过玻璃窗我们看到，新教室很大很干净，电灯也多。”坡·巴松说。6月中旬，纳堆村村长加棱西将逐步落实村民搬迁工作。她告诉记者，大家马上要搬进漂亮的新房，用上自来水和数字电视，村里还有卫生室和学校，“移民搬迁对我们来说是一件幸福的事情。搬进新家，生活充满希望”。

　　老挝副总理、老中合作委员会主席宋赛·西潘敦在走访纳堆村时说：“安置房错落有致，村内道路整齐方便，公共设施配套齐全，这里非常漂亮！”西潘敦表示，安居村项目极大提高了当地民众的生活水平，改善了基础设施和教育医疗条件，是老中友好合作在民生领域的体现。

　　琅南塔省省长坎莱·西巴色表示，老中铁路是大工程，安居村项目有助于妥善安置征地移民，给他们创造更好的居住环境，也推动了老挝北部地区的农村减贫工作。项目的4个安置点分布在老挝北部的3个省，干净整洁、现代化的安居村非常受当地村民欢迎，“这是中国政府送给我们的礼物”。老挝公共工程与运输部副部长维莱坎表示，中国政府援助的老中铁路搬迁安居村项目将造福老挝民众，改善当地基建水平，为老挝经济社会发展作出积极贡献。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月07日 03 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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