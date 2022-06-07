沙基尔·拉迈

晴朗碧蓝的天空、虫鸣鸟唱的山林、不断后退的沙漠边界，正是大自然给致力于生态文明建设的中国共产党和中国人民颁发的最好奖章

中国共产党高度重视生态文明建设，形成了极具生命力的绿色发展理念，取得了显著的生态文明建设成就。中国生态文明建设的经验值得深入研究和学习借鉴。

不同文明有着不同的文化习俗和生活方式，但对人与自然的关系却有着许多共通的思考。中国传统文化十分重视人与自然和谐共生。在2019年中国北京世界园艺博览会开幕式上，习近平主席阐释了“取之有度，用之有节”的生态文明理念。习近平主席结合中国传统文化阐释现代生态文明理念，有助于将社会共识最大限度地凝聚起来，促进生态文明理念在中国的普及。

生态文明建设不仅关乎生态环境保护，也关乎经济社会发展。中国共产党是一个务实的政党，高度重视发展经济和提高人民生活水平。在建设生态文明方面，中国共产党十分注重统筹把握生态效益和经济社会效益，其中最具标志性的理念就是“绿水青山就是金山银山”。经过大量实践，中国共产党逐渐找到一条协调经济与生态平衡发展之路。我在浙江农村访问时了解到，漫山遍野的竹林已经成为当地农民发家致富的秘诀，从生产竹笋食品、开展竹林旅游，到制作竹筷、竹家具等，竹子带来了大量商机。中国各地在生态产业方面取得的成就，为其他国家和地区的发展提供了新思路。

在世界上很多地方，深度贫困区常常也是生态环境脆弱区。中国创造性地将脱贫与防沙、护林、护草等生态保护措施结合起来，设立“生态护林员”等，在改善生态环境的同时，为贫困人口提供了就业机会，帮助他们摆脱贫困。目前，巴基斯坦也在生态脆弱的北部地区研究试行这种做法，以实现生态文明与经济社会发展的双赢。

生态文明建设是一项长期工程，往往需要数十年不懈努力才能见到成效。中国有句老话：前人栽树，后人乘凉。要真正当好“栽树人”极为不易。据我了解，一代代中国共产党人以坚定信念和奉献精神，不畏艰险、坚守岗位，带领中国人民为建设生态文明作出了不可磨灭的贡献。晴朗碧蓝的天空、虫鸣鸟唱的山林、不断后退的沙漠边界，正是大自然给这些辛勤付出者颁发的最好奖章。

在中国共产党的正确领导下，生态文明理念在中国深入人心，生态环保工作变得越来越“酷”，吸引了大量年轻人加入。2021年，中国首批国家公园正式设立，不少年轻人放弃大城市优渥的生活条件，主动选择去山林工作。生态文明建设已经成为中国发展的一大亮点。期待中国在这一领域不断攀登新的高峰，为全球带来更多有助于生态文明发展的新思路、新经验。

（作者为巴基斯坦亚洲生态文明研究与发展研究所首席执行官）

《 人民日报 》（ 2022年06月07日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)