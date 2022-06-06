6月5日，埃及苏伊士运河铁路桥旧桥分离状态。人民网记者 李凉摄

人民网伊斯梅利亚6月6日电 （记者沈小晓、周輖）近日，埃及苏伊士运河EL-Ferdan铁路桥旧桥东西两岸双翼启动旋转并顺利对接，标志由中建材集团中材国际成都院和四川路桥集团联合体承建的苏伊士运河铁路桥旧桥改造升级和新桥建设项目主体工程顺利完工。

中材国际成都院方项目经理何忠建表示，EL-Ferdan铁路桥旧桥改造是将原有单线铁路桥改造为双向通行标准火车的双翼平旋桥，开启时间由原来的25分钟缩短到18分钟，改造升级技术整体难度大，在全世界范围内均属首例。改造后的大桥采用全数字化的控制系统，关键部件全部由中国制造。

据了解，新桥于2021年11月16日完成了首次转桥对接测试，主体结构已顺利完工，后续将对转动、锁紧装置和结构线型等相关测试数据进行分析，进入桥面铁路铺设和附属结构安装阶段，一座崭新的“中国造”钢铁桥梁将横跨在新苏伊士运河上。

四川路桥方项目经理苟勇表示，项目建设期间正逢新冠肺炎疫情暴发，现场施工、人员调遣、物流运输等多方面均受到影响。工程项目部严格按照相关要求做好防疫工作，确保了项目建设顺利进行。两座铁路平转开启桥的两端分别连接亚非大陆，对“一带一路”和埃苏伊士运河经济区建设将发挥重要作用。

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