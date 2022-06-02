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外交部敦促美方停止任何形式的美台官方往来

2022年06月02日20:52 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月2日电（记者朱超）针对美国方面近期相关涉台消极动向，外交部发言人赵立坚2日在例行记者会上表示，美方执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地，他敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来。

　　有记者问：据报道，1日，美国副贸易代表比安奇同台方代表举行视频会晤，宣布启动美台“21世纪贸易倡议”。蔡英文称，倡议启动是台美经贸关系的重要进展。发言人对此有何评论？

　　赵立坚说，中方一贯坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签具有主权意涵和官方性质的协定。“近期美方在台湾问题上动作频频，伎俩不断，实质都是违反一个中国原则，为‘台独’分裂势力撑腰打气，搅乱台海和平稳定。”

　　他指出，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是国际社会共识，更是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺。美方执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地。

　　赵立坚表示，美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止与台商签具有主权意涵和官方性质的协定，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。“我们也要正告民进党当局，趁早打消‘倚美谋独’的算计，否则跳得越高，摔得越惨。”

(责编：胡永秋、杨光宇)

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