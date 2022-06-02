美国国务卿布林肯在对华政策演讲中称，美国同中国共产党和中国政府间存在深刻分歧，但这些分歧只存在于美中两国政府和体制间，而不是人民之间。中方对此有何评论？

答：布林肯国务卿有关表态妄图挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系，中方对此表示坚决反对。中国人民对美国打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的险恶用心看得非常清楚，这种挑拨离间的伎俩根本不会得逞。

美国政客但凡对中国有些基本了解，就该知道中国共产党为人民而生，因人民而兴，党的领导地位是历史的选择，人民的选择，也为中国宪法所确认。中国的发展离不开中国共产党的领导。在中国共产党的领导下，中国人民经过艰苦卓绝斗争和辛勤劳动 ，建立了中华人民共和国，改变了被奴役被压迫被剥削的命运。在党的领导下，中国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，8亿多老百姓成功摆脱贫困，14亿人民走向现代化，用短短几十年时间走完了西方发达国家几百年走过的路。中国共产党成立之初只有50多名党员，100多年后已经拥有9600多万名党员，成为世界第一大执政党。中国共产党长期成功执政的密码是什么？那就是“江山就是人民，人民就是江山”。

我给大家提供2个数字，这2个数字都是美国自己的机构发布的。哈佛大学历时十多年的民调发现，中国老百姓对党和政府的满意度连年保持90%以上。全球最大的公关咨询公司爱德曼发布报告显示，2021年，中国民众对政府信任度高达91%，达10年来最高，蝉联全球第一。美方口口声声说要尊重中国人民，那就应该尊重历史，尊重事实，尊重中国人民选择的发展道路和政治制度，尊重代表最广大人民根本利益的中国共产党。

来源：外交部发言人办公室

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