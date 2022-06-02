新华社北京6月2日电 题：发扬木兰精神 绽放卓越光芒——汇聚金砖国家女性“她力量”

谢希瑶、欧立坤

“花木兰是中国历史上家喻户晓的巾帼英雄，在国际上也广为人知，如今越来越多的优秀女性，用自己独有的方式重新诠释勇敢、坚强、大义、聪慧的木兰精神。”中国贸促会会长任鸿斌近日表示，将继续通过金砖国家女性工商联盟等重要的机制性、多边合作平台，帮助更多的金砖国家女性充分释放自身的商业潜力，推动更多的女性企业家奋勇拼搏。

2022金砖国家女性领导力论坛暨金砖国家女性创新大赛颁奖典礼日前在京举行。在中国贸促会、中国国际商会指导和全国妇联支持下，论坛由金砖国家女性工商联盟中方理事会主办。任鸿斌在会上介绍，大赛吸引449名选手参赛，比去年增加242人，增幅达117%，最终评选出15位“木兰奖”和5位“抗疫特殊贡献奖”。

与会嘉宾和获奖者分享了自身经历与感悟，展现出金砖国家女性群体在经济、科技、文化等各个领域勇于创新、坚韧不拔的强大力量和卓越光芒。

“一直到现在快要百岁了，我每天都在努力地工作。这就是我的一生。”出生于1924年的知名学者叶嘉莹通过视频分享了她苦难多艰却又自强不息的一生，反映出无论时代变迁，教育始终是女性把握命运、认识并实现自我价值的支柱，一句“弱德之美”渗透其以弱胜强的哲学智慧与坚韧精神。

“千里始足下，高山始微尘。”诺贝尔生理学或医学奖得主屠呦呦发来寄语，青蒿素的提炼经历了漫长的生命进程，对医学和生命奥秘的探索需要持之以恒，对女性事业的发展也是如此。为此，希望金砖国家女性工商联盟能始终秉持初心、久久为功，为金砖国家的女性发展潜力释放做出更多、更大的贡献，惠及更多的女性。

金砖国家女性工商联盟轮值主席、中投公司副总经理兼首席策略官赵海英提出，相关研究显示开发女性人力资源是一种聪明的经济学，当女性经济潜力进一步释放时，各国依据实际情况可以使人均产出提高3%至25%，女性人力资本开发将为社会经济的多样化和包容性增长作出重要贡献。

获奖者奥莉加（Olga Belyavtseva）是俄罗斯开展有机苹果生产第一人，她发起创立了金砖国家有机农业协会，高度赞赏中国合作伙伴为加强现有伙伴关系和探索新业务模式所做的努力，并表示这些努力使金砖国家女性工商联盟潜力充分释放。

获奖者雷娜塔（Renata Tomazeli）是巴西一名心理学家和商业管理专家，致力于为企业提供精准化、个性化的心理健康服务。她说，在巴西创业公司中仅有不到5%是女性成立的，我们需要打破藩篱、摒除成见、促进性别平等，打造更具创新性和可持续性的企业。

论坛发布的《金砖国家女性发展报告2022》显示，健康方面，近20年来金砖国家孕产妇死亡率下降40%，远低于全球水平，近10年来金砖国家女性寿命从2011年只有71.4岁到2020年75.2岁，女性健康持续提升；教育方面，金砖国家女性整体完成高等教育比例高于男性，且高于世界平均水平；就业方面，女性比男性工作时间更长，而且生儿育女也使女性付出了更多无偿时间；在女性领导力方面，金砖国家的女性董事占比为18.3%。

发布报告的德勤中国高级副总裁郑骅表示，金砖国家女性发展在不同方面都已取得了较大成就，但依旧任重道远，需要各方携手共进，为共促女性发展创造更多有利条件。

(责编：苏缨翔、杨牧)