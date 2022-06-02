深圳卫视记者：美国国务卿布林肯在对华政策演讲中称，美国同中国共产党和中国政府间存在深刻分歧，但这些分歧只存在于美中两国政府和体制之间，而不是人民之间。中方对此有何评论？

赵立坚：布林肯国务卿有关表态妄图挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系，中方对此表示坚决反对。中国人民对美国打压遏制中国发展、阻挠中华民族复兴的险恶用心看得非常清楚，这种挑拨离间的伎俩根本不会得逞。

美国政客但凡对中国有些基本了解，就应该知道，中国共产党为人民而生，因人民而兴，党的领导地位是历史的选择、人民的选择，也为中国宪法所确认。中国的发展离不开中国共产党的领导。在中国共产党的领导下，中国人民经过艰苦卓绝斗争和辛勤劳动，建立了中华人民共和国，改变了被奴役、被压迫、被剥削的命运。在党的领导下，中国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，8亿多老百姓成功摆脱贫困，14亿人民走向现代化。我们用了短短几十年走完了西方发达国家几百年走过的路。中国共产党成立之初只有50多名党员，一百多年后已经拥有9500多万名党员，成为世界第一大执政党。中国共产党长期成功执政的密码是什么？那就是“江山就是人民，人民就是江山”。

我给大家提供两个数字，这两个数字都是美国自己的机构发布的。哈佛大学历时十多年的民调发现，中国老百姓对党和政府的满意度连年保持90%以上。全球最大的公关咨询公司爱德曼发布报告显示，2021年中国民众对政府信任度高达91%，达10年来最高，蝉联全球第一。美国政客口口声声说要尊重中国人民，那就应该尊重历史，尊重事实，尊重中国人民选择的发展道路和政治制度，尊重代表最广大中国人民根本利益的中国共产党。

当前，世界迫切需要的是携手合作守护人类生命健康、促进世界经济复苏、维护世界和平安宁，而不是操弄所谓“民主对抗威权”的伪命题，不是人为放大国家间政治制度差异，更不是以意识形态划线人为割裂世界。我们希望美方不要再枉费心机。他们应该把有限的精力和能力放在解决自己堆积如山的国内问题上，切实为世界和平与发展发挥积极作用。

新华社记者：据报道，一份决议草案显示，美国、法国、英国和德国正在推动国际原子能机构理事会就伊朗未能解释长期以来有关未申报地点发现铀痕迹的问题予以谴责。报道称，此举可能会激怒伊朗，进而可能影响挽救2015年伊核协议的前景。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。中方反对有关国家推动国际原子能机构理事会通过决议对伊朗施压。事实一再证明，施压不仅无助于解决问题，反而会激化矛盾，导致局势升级。当前，全面协议恢复履约谈判正处于最后关头。在机构理事会采取对抗性做法，只会损害伊朗与机构的合作，破坏伊核谈判进程。

中方认为，当务之急是推动伊核谈判顺利收官，实现全面协议重返正轨。一旦全面协议恢复履约，机构对伊保障监督相关问题也就会将迎刃而解。美方应该尽快作出政治决断，积极回应伊方合理诉求，争取早日就未决问题达成一致。有关各方均应为此创造必要的条件和良好的氛围。

澎湃新闻记者：美国国务卿布林肯参加《外交事务》杂志百年纪念活动时称，中国对于“基于规则的国际秩序”构成最严峻长期挑战。美中双方最显著的区别在于，美方寻求构建的秩序虽不完美但是自由的，而中方寻求构建的秩序是不自由的。中方对此有何评论？

赵立坚：本周早些时候，我们已经就美方声称的所谓“基于规则的国际秩序”阐明了立场。

布林肯国务卿声称美方寻求构建“不完美但自由”的秩序。什么是“不完美但自由”的秩序？是指美方可以为所欲为，而别国只能言听计从、亦步亦趋吗？是指美方才可以随意军事打击其他主权国家，而别国只能忍气吞声吗？是指美方可以肆意非法单边制裁其他主权国家，而别国只能逆来顺受吗？是指美方可以毫无底线攻击抹黑、打压遏制其他国家正当主权、安全、发展权利，而别国只能束手待宰，绝不还手还嘴吗？这不是什么自由，更不是什么秩序，而是霸权霸凌霸道，是美国及少数国家炮制的家法帮规。

我想世界上各国人民没有人想要美国的这个“自由”。他们想要的是各国平等、共享、共有、共同安全、共同发展繁荣的权利。美方是时候应该好好反思反思，真正为世界和平发展负起应尽的责任来了。

坦率地说，中方的确同美方不太一样。中方一直在努力维护以联合国宪章和国际法为基础的国际秩序，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国维护的是真正的多边主义，是绝大多数国家都支持、遵守并获益的公认国际规则和秩序。

法新社记者：美国和台湾昨日启动了旨在深化贸易关系的会谈。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯坚决反对建交国与台湾进行任何形式的官方往来，包括商签具有主权意涵和官方性质的协定。近期美方在台湾问题上动作频频，伎俩不断，实质上都是违反一个中国原则，为“台独”分裂势力撑腰打气，搅乱台海和平稳定。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府。这是国际社会共识，更是美方在中美三个联合公报中作出的郑重承诺。美方执意打“台湾牌”，只会将中美关系带入危险境地。美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止任何形式的美台官方往来，停止与台商签具有主权意涵和官方性质的协定，不向“台独”分裂势力发出任何错误信号。我们也要正告民进党当局，趁早打消“倚美谋独”的算计，否则他们跳得越高，摔得越惨。

彭博社记者：周三，拜登政府表示将准备禁止企业进口产自新疆的商品，除非企业可以明确证明进口商品不涉及强迫劳动。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们已经多次驳斥美方关于新疆存在“强迫劳动”的谎言。所谓“维吾尔强迫劳动预防法”罔顾事实，恶意诋毁中国新疆人权状况，粗暴干涉中国内政，严重违反国际法和国际关系基本准则，违背市场规则和商业道德，中方对此坚决反对。上述法律如果得到实施，将严重干扰中美企业间正常合作，破坏全球供应链稳定，最终也将损害美方自身利益。我们敦促美方不得将该法付诸实施，停止利用涉疆问题干涉中国内政、遏制中国发展。如美方执意而为，中方将采取有力措施，维护自身利益和尊严。

总台央广记者：近日，刚果（金）东部地区武装冲突持续升级，反政府武装M23制造系列针对平民和联合国维和人员的袭击事件，造成人员伤亡和地区安全形势恶化。刚果（金）和卢旺达政府就此相互指责，两国矛盾进一步激化。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中方高度关注刚果（金）东部形势，对当地安全局势恶化表示担忧。我们坚决反对和谴责任何针对平民和联合国维和人员的武装袭击。中方呼吁有关各方保持克制，通过和平协商解决争端，尽快恢复地区稳定。中方赞赏所有致力于促进刚东地区和平与发展的努力，愿同国际社会一道为解决刚果（金）东部问题发挥建设性作用。

《中国日报》记者：5月23日至26日，金砖国家工业部长会议、文化部长会议、航天联委会第一次会议、教育部长会议等先后成功举办，并分别发布相关成果文件。中方能否介绍有关情况？

赵立坚：谢谢你对有关会议的关注。日前，金砖国家工业部长会议、文化部长会议、航天联委会第一次会议、教育部长会议等先后成功举办，金砖五国部长级官员围绕工业、文化、航天、教育等领域合作深入交换意见，达成广泛共识，并发布多份成果文件。其中，工业部长会议通过《第六届金砖国家工业部长会议联合宣言》，同意促进产业数字化转型、强化产业链供应链合作等。文化部长会议通过了《落实<金砖国家政府间文化合作协定>行动计划（2022-2026年）》，同意继续在文化领域坚持包容互鉴，深化务实合作，为人类文明进步贡献“金砖力量”。航天联委会会议通过《金砖国家航天合作联委会职权文件》等，同意提升金砖国家遥感卫星星座能力，齐心协力发挥好星座数据效能，助力经济社会可持续发展。教育部长会议重申实现2030年可持续发展教育目标的共同承诺，明确金砖国家教育领域下一阶段合作的重点和方向。

中国作为今年金砖国家主席国，将主办金砖国家领导人第十四次会晤等系列活动。在各方积极支持下，迄已成功举办60多场会议和活动，获得各方高度评价，为深化金砖各领域务实合作作出积极贡献，也为领导人会晤积累了丰硕成果。

接下来，金砖框架下还将举行一系列会议和活动，欢迎大家继续关注和支持，具体信息将通过金砖国家领导人第十四次会晤的官方网站等渠道及时发布。

凤凰卫视记者：美国防长奥斯汀即将访问亚洲。行前他接受日本媒体采访称，美国关切乌克兰危机，但重心仍然放在维护印太地区自由稳定与安全。他还称，美国将扩大供应台湾武器装备，协助训练军力。中方有何回应？

赵立坚：中方一向坚决反对美方向中国台湾地区出售武器，这严重侵犯中国主权和领土完整，严重干涉中国内政。美方应该做的是恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止售台武器和美台军事联系。

美方如果真心想要维护亚太“自由、稳定与安全”，就应该停止在亚太地区拉帮结伙，制造政治对立和军事对抗的错误行径，为增进地区国家间的互信与合作发挥建设性作用。

(责编：苏缨翔、杨牧)