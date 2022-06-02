人民网罗马6月2日电 （记者谢亚宏）罗马国立住读学校31日举行2021-2022学年汇报演出暨中文日活动，中国驻意大利大使李军华、公参周西松、参赞于兴国等嘉宾应邀参访。

在学校校长雷亚莱陪同下，李军华大使参观了该校中文国际理科高中的孔子课堂、独具特色的中文走廊、中文图书馆，了解学校设立中文国际理科高中十余年所取得的显著成绩，并与该校师生进行亲切交谈。

在2021-2022学年年度汇演前，雷亚莱致辞表示，学校一直得到了中国驻意大利使馆的支持和帮助。今天的活动为师生带来了新的动力与信心，将更加激励同学们继续中文学习之旅。感谢罗马大学孔子课堂为学生提供了独一无二的中文和国际化教育机会，为培养更多中意友好使者所贡献的力量。罗马大学孔子学院外方院长马西尼教授发言表示，孔子课堂为意大利青年学生搭起了了解中国、了解亚洲、了解世界的桥梁。罗马大学孔子学院将继续提高中文教育质量，为培养年轻一代世界公民做贡献。

该校高中一至五年级的学生代表用中文表演了丰富多彩、充满活力的节目。通过咏唱《三字经》、小品《礼尚往来》、述说《我们的故事》、合唱《我的梦》《明天会更好》等，分享在孔子课堂学习的体会及去中国留学的经历，让他们有机会开阔视野、融合中西，变得更加开放、包容。期盼着疫情结束后，能尽快早日来到中国品尝美食、体验文化，走近中国、拥抱世界。

李军华大使高度赞赏学生们的精彩表演，感谢校方的组织和邀请，并向克服疫情坚守汉语教学的老师以及坚持汉语学习的同学们表达敬意。表示使馆将一如既往地为同学们更好地学习中文、拓展中意青年交流合作提供支持和帮助，为共同培养造就更多新时代马可·波罗做出应有的贡献。

罗马国立住读学校是意大利久负盛名的学校，培养了大批优秀人才。学校设立中文国际理科高中，成为罗马大学孔子学院孔子课堂已有十余年，办学质量不断提高，受到学生们的广泛欢迎，也得到社会的充分肯定。

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