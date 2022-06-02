孔院教师在线上演示包粽子。活动主办方供图

人民网雅加达6月2日电 （记者张杰）当地时间6月1日下午，印尼雅加达阿拉扎大学孔子学院同国内合作学校福建师范大学共同举办线上庆端午主题活动，来自该孔院的120多名师生参加了活动。

阿拉扎大学孔子学院印尼方副理事长穆尼先生在活动开幕致辞中表示，印尼大学生学习参与中国传统节日活动具有重要价值，此次端午节主题活动可以增加印尼学生对中华文化的了解与认识，促进两国文化的交流。福建师范大学海外教育学院黄彬书记也通过线上方式提前向孔院师生表达了端午佳节的祝福并预祝本次活动能够顺利举行。

此后，孔院老师通过文字、图画、播放赛龙舟视频等方式，和孔院学生就“端午节起源”“端午节习俗”展开互动交流，让参与者体验端午文化的独特魅力。福建师范大学海外教育学院的教师还在线上向孔院学生直播包粽子和教授制作香囊，向参与者展现了中国传统美食的制作材料和过程，南北粽子口味的不同背后蕴含的文化，以及香囊制作过程，从选材、用料、制作、用途等角度，诠释了端午悬挂香囊的传统，激发了参与者的兴趣。

本次活动定位“学游结合”，将语言学习、文化介绍和激励游戏相结合，让参与者在愉悦中体验、在体验中快乐学习。印尼学生纷纷表示，感受到了端午浓厚的节日氛围。阿拉扎大学印尼方院长菲力先生在活动结束时表示，本次活动非常精彩，通过参加端午节庆祝活动，帮助印尼年轻一代更好了解中国文化。

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