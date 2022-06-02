人民网约翰内斯堡6月2日电 （记者邹松） 32岁的坦桑尼亚桑给巴尔女性玖玛近日满面笑容地从纳兹莫加医院出院，困扰她两年的不孕不育终于成功得到诊断及治疗，她也成为桑给巴尔首例宫腔镜联合单孔腹腔镜成功治疗不孕不育的幸运儿。据此次手术的主刀医生——来自中国江苏第31期援外医疗队的南通大学附属医院妇产科杨晓清主任介绍，再经过2-3个月的术后调理，玖玛将可以正常孕育她的小天使了。

在坦桑尼亚桑给巴尔，不孕不育、流产、早产等仍是阻碍当地部分女性患者正常生育的常见因素。自2021年9月杨晓清来到当地医院后，她发现每周二的不孕不育门诊总是该科室最繁忙的，前来问询就诊的不孕不育女性络绎不绝，32岁的玖玛正是其中之一。玖玛已经结婚多年却未孕，她为此辗转多家医院诊治却未能找到病因。今年5月，她来到纳兹莫加医院找杨晓清问诊。

杨晓清将患者情况汇报医疗队，医疗队非常重视，经过大家共同探讨，决定采用泌尿外科的电切镜（宫腔镜最早起源就是来自于该电切镜，后经改良为妇产科的宫腔镜，在条件不足的地区电切镜可以替代宫腔镜进行手术）进行探查及手术。杨晓清术前再次跟当地医生及患者共同制定手术方案，决定术中联合使用单孔腹腔镜行输卵管通液探查输卵管是否通畅。

手术当天，中国江苏第31期援外医疗队麻醉科陈红生主任、泌尿外科李华镭主任均早早来到手术室，协助该手术顺利进行。手术非常顺利，术后再次输卵管通液提示双侧输卵管均已通畅，当地的手术医生及麻醉师、护士们在手术室内不由得发起一阵阵庆祝的欢呼声。

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