新华社北京6月2日电 俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）1日说，今年1月至5月，这家企业向前苏联以外地区出口天然气总量比去年同期减少27.6%。

这家能源巨头当天发表声明说，今年前5个月，俄罗斯向上述地区出口天然气总量为610亿立方米。按法新社说法，俄天然气出口量减少主要是因为俄方停止向一些不接受“卢布结算令”欧洲国家供气。

俄罗斯2月24日对乌克兰开展特别军事行动以来，欧洲联盟追随美国对俄罗斯施加多轮制裁。俄总统弗拉基米尔·普京3月31日签署与“不友好”国家和地区以卢布进行天然气贸易结算的总统令，要求“不友好”国家和地区在俄方银行开设卢布账户以支付购买天然气款项，否则将中断供应。

现阶段，已有多个欧洲国家因拒绝遵守“卢布结算令”遭俄方“断气”。这些国家分别是波兰、保加利亚、芬兰、荷兰和丹麦。

欧盟委员会先前公布的数据显示，俄乌冲突升级前，欧盟大约40%的天然气供应依赖俄罗斯，这一比例现已下降到大约26%。欧盟希望这一比例到今年年底降至13%。（张旌）

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