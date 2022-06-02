人民网约翰内斯堡6月1日电 （刘畅、实习生张茜）在6月南非青年月来临之际，5月31日，由国家能源集团龙源南非公司主办的“对话中南Z世代”线上交流活动成功举行。中国驻约翰内斯堡总领馆青年读书会负责人赖超然领事，南非著名音乐人、主持人艾法尼，以及中国文化和国际教育交流中心孔子课堂、中国银行约翰内斯堡分行、亨通南非阿伯代尔公司、人民网南非公司、约翰内斯堡大学孔子学院等机构南非青年代表30余人参加了此次交流活动。

根据有关机构研究表明，南非人口的46%，即2750万人是被称为Z世代的年轻人。现如今Z世代已经成为推动南非经济发展的新生力量，Z世代的想法是什么？他们是如何通过经济和文化交流从南非和中国的友好关系中获益？带着这些主题，国家能源集团龙源南非公司邀请组织并中南两国的Z世代们进行了有益的讨论。

赖超然领事在主旨发言中表示，无论在哪个国家，青年总是代表着对美好未来的希望和追求更大进步的力量，而且可以感受到，两国的领导人都更加重视青年，尤其是Z世代的青年，鼓励他们成才，支持他们创业。目前，南非有6所孔子学院和3个独立的孔子课堂，教师和志愿者致力于帮助当地学生感受中国文化的多元魅力，并从中南广泛的友好交流中寻找创业机会。

艾法尼在发言中提到，很高兴与中南Z世代一起讨论他们在未来发展中可能发挥的作用，不同世代都有各自的特点，每个年龄段的青年都有共性，企业可以结合他们的时代特征，构建多样性和包容性的企业文化。

在自由对话环节，Z世代的代表纷纷发言。有的表示，“我更喜欢自由自在，不受约束的工作时间和工作环境。”还有的表示，“通过对话发现，中南Z世代的想法很多都是相通 的，大家都对未来有着美好的憧憬。”曾在中国留学的南非人马思雨则认为，“随着社会科技的发展，Z世代跟倾向于多元的沟通方式，南中Z世代的相互理解将把南中友好关系推向一个新发展。”

主办本次交流活动的国家能源集团龙源南非公司，作为中资机构代表肯定了Z世代是一个全新的群体、是一个更加广阔的代际现象。本次对话会充分展现了中南Z世代对多元化与包容性的理解。通过此次“对话中南Z世代”活动的开展，有助于中资企业对于如何在海外经营过程中在思想和思维方式上了解和吸引Z世代优秀青年有了更深的认识。

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