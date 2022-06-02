人民网里约热内卢6月1日电 （记者毕梦瀛、吴杰）当地时间6月1日，巴西东北部举办侨界慈善赈灾活动，累西腓华侨华人协会、累西腓中巴工商外贸联合总会、巴西东北部广东同乡会等当地侨团代表向累西腓市政府转交爱心捐赠物资。中国驻累西腓总领事严宇清出席并向遭受暴雨洪涝灾害的累西腓市民表达慰问。巴西累西腓市副市长伊莎贝拉·德罗当出席交接仪式。

巴西东北部特别是伯南布哥州累西腓市近期遭遇严重洪涝灾害，造成重大人员伤亡和财产损失。来自巴西伯南布哥州公共安全部队的信息显示，截至当地时间5月31日下午，连日强降雨引发的洪水和山体滑坡已导致100人遇难，6000多人被迫疏散。

严宇清向德罗当副市长转交中国侨界捐赠物品清单，向在洪灾中罹难人员表示深切哀悼，向其家属及受灾群众表示诚挚慰问。严宇清表示，当地侨胞发起慈善赈灾行动，短短两天募集到两卡车灾民急需生活物资。今天向累西腓市政府转交首批赈灾物资，传递来自中国的爱心，表达中巴人民一家亲的情怀。中国人民愿同巴西政府和人民携手并肩，共御天灾，重建美好家园。

德罗当副市长感谢总领馆及中国侨民对累市受灾民众的真切慰问和爱心援助并表示，累市遭遇了前所未有的暴雨灾害，当前大量灾民急需生活物资。危难时刻见真情，中国人民一如既往伸出援手，火速驰援累市抗灾，这份来自中国的爱心为当地民众带来了温暖和希望，必将助力累市人民早日战胜灾情。这一爱心行动进一步增进了中国同巴西特别是累西腓市的友谊。

本批爱心物资包括面粉、大米、饮用水等食品及消毒液、洗涤剂、卫生纸等清洁用品，将由累市政府统一调拨发放灾民。目前中国侨界自发爱心募捐还在持续，体现出中国人患难与共、大爱无疆的传统。侨胞代表表示，将在总领馆关怀下加强安全防范，同时继续向第二故乡奉献爱心，树立好新时代大国侨民形象。

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