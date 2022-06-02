本报记者 张慧中 花 放

核心阅读

今年的汉诺威工业博览会以“工业转型”为主题，聚焦数字化和可持续发展。全球众多参展企业利用这一平台，通过展示各自先进的科技、绿色健康的理念来吸引合作伙伴，共同促进各领域的工业转型。

5月30日至6月2日，2022年汉诺威工业博览会在德国北部下萨克森州首府汉诺威举行。这是汉诺威工博会时隔两年再次回归线下举行。在本届展会上，来自约60个国家和地区的约2500家企业，向观众展示了氢燃料电池、循环经济、人工智能、可持续能源及应对气候变化等各领域的众多技术和解决方案。

促进全球工业转型

汉诺威工博会创立于1947年，现已成为全球最具影响力的工业展会之一。本届展会的规模较新冠肺炎疫情前有所缩减，通过线上和线下相结合方式举办活动，并组织了数百场讲座和小组讨论。

德国总理朔尔茨在开幕式上表示，75年前，汉诺威工博会以一场出口博览会的形式首次亮相，几年后就成为全球贸易的象征。近年来，“去全球化”成为很多人讨论的话题，这是一个危险的错误路径，国际层面上任何重大挑战都无法由个别国家独自解决。朔尔茨表示，很多企业通过工博会平台，向全世界展示了未来如何更加环保、节能和数字化地进行生产，这对全球经济而言是一个很好的信号。

展会主办方德意志会展公司董事会主席约亨·科克勒强调，当前，“工业转型”这个主题比以往任何时候都更加重要。人们需要在确保供应链稳定和经济增长的同时应对气候变化等全球性挑战。

呼应本届工博会主题，展会会场接驳巴士采用了氢能源动力汽车。客车绿色车身在显眼位置印有“100％绿色氢能交通”的标识，最大程度减少会场交通产生的碳排放。此外，场内接送指定观众的小型巴士也使用纯电力驱动。

施耐德电气全球高级副总裁、工业自动化业务数字化工厂负责人阿里·哈吉·弗拉吉在接受记者采访时表示，近年来，全球工业领域发生了巨大变革，提高工业流程效率、提升工业流程韧性，以及可持续发展这3个主题变得日益重要。“实现这3点的重要驱动因素之一就是数字化。将数字化与机器学习、人工智能等先进技术相结合，能够助力企业最大限度优化流程，在提高效率的同时减少资源浪费。”

引领技术变革潮流

在工博会上，西门子展台一辆名为SimRod的白色电动车吸引了众多参观者的目光。该汽车利用数字孪生、自动化以及自动导引车等技术，以虚拟方式进行汽车的设计、优化及性能试验，大大减少了生产过程中的资源损耗，提高了生产效率。此外，通过3D打印技术装配零部件，该车实现整体减重约30%，减少了实际行驶中的电池能源损耗，增强了续航能力。

西门子股份公司管理委员会成员、数字化工业集团首席执行官奈柯认为，数字化和可持续发展比以往任何时候都更加重要，“今年展会聚焦的重要话题就是充分释放过去几年来技术研发的潜力，提升生产效率，推进可持续发展。”

在展示自动化技术的6号展馆内，中国企业遨博智能展出的一台协作机器人引起了不少观众的注意。这台搭载智能相机的机器人具备视觉检测功能，可以在拍照定位后自动引导机械臂实现精准定位，进行螺丝锁附工作。在产品下线装箱之前，这款机器人可协助对产品表面工艺、装配质量等进行检测，有助于实现产品零缺陷下线，代替手工重复性操作，降低产品不合格率，助力家电行业提升数字化、智能化水平。

在深圳越疆科技有限公司展台，一名观众将手靠近一台正按预定轨迹运动的机器人，机器人瞬间识别到危险，随即暂停了工作。当观众把手移开后，机器人又自动恢复了运行。据介绍，这台机器人安装了一层柔性安全“皮肤”——量身定制的硅胶缓冲性穿戴式碰撞检测产品，这层“皮肤”能够有效识别操作人员是否靠近，避免其受到机械臂的撞击伤害，确保安全生产。

看好中国市场机遇

本届工博会期间，“投资中国”展区启动仪式暨中德智能制造论坛举行，两国政商界代表以视频连线的方式就中德合作等议题进行探讨。德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼表示，中国市场是德国企业的利益所在，也将为德国企业创造更多机遇，德国应与中国保持紧密联系。

弗拉吉对本报记者表示，近年来，中国政府提出智能制造、绿色制造等理念，采取多项措施为数字化和可持续发展赋能。“在施耐德电气与中国伙伴的长期密切合作中，我们见证了相关领域的大量投资及许多重大成就。展望未来，我们与中国伙伴在数字化及碳中和等领域的合作前景非常广阔。”

近年来，西门子在中国市场不断拓展数字化与可持续发展领域合作。2019年，西门子与中国河钢集团签署了数字化战略合作协议，双方在数字化工厂、智能装备、物联网等领域进行深入合作，并携手打造中国冶金行业首个无人化料场，助力智能化、节能减排等领域的发展；今年6月，西门子数控（南京）有限公司新工厂将正式投产，该工厂开创性地使用其原生数字化技术，将成为西门子全球最为先进的工厂之一。奈柯对记者表示，中国有优秀的人才储备，以及对可持续发展创新技术的巨大市场需求，“过去多年来，我们在中国持续投资，未来我们仍将继续”。

（本报德国汉诺威6月1日电）

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)