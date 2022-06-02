本报记者 李志伟 周卓斌

“有时，我不得不收起外婆慈爱和蔼的一面，开始严肃认真地讲规矩”。来自美国巴尔的摩62岁的艾达·亚当斯给13岁的孙女基米娅辅导作业时这样表示。

2017年，由于失业和身体状况不佳，基米娅的妈妈带着她搬到外婆家居住。随着妈妈的病情逐渐得到控制，基米娅的生活也规律起来。但是，疫情改变了这一切。基米娅的妈妈感染新冠肺炎住院后病情急转直下，3周后去世。女儿的去世打乱了艾达和老伴退休后的计划。“我女儿成长的时代还没有互联网和社交媒体，而现在完全变了。”艾达说。

新冠肺炎疫情在美国发生以来，有大约25万儿童同基米娅一样失去了父母或主要看护人，成为“疫情孤儿”。现在，基米娅每周参加公益组织“罗伯塔之家”活动，接受心理疏导。该组织负责人表示：“疫情带来的伤痛正影响一代美国青少年。”

2021年9月，来自美国北卡罗来纳州亨特斯维尔的杰夫和艾梅夫妇感染新冠肺炎后相继去世，一个原本幸福的六口之家分崩离析，家里4个孩子的人生轨迹就此改变。两个稍大点的孩子去了夫妻俩各自的前妻与前夫家里，两个稍小的孩子去了艾梅的姐姐家中生活，而姐姐同时还抚养着自己的两个孩子。

孩子们的外婆蒂娜说，他们都知道自己的父母死于新冠肺炎。6岁的埃梅里相对平静，7岁的杰克逊则更加敏感，他经常说想妈妈。“我说，我也很想念你的妈妈，然后我们满眼是泪，抱在一起。”蒂娜悲伤地讲述道。

《美国医学会杂志儿科》发表的研究显示，疫情导致失去父母或看护人的美国儿童比例增加了17.5%至20.2%。美国《福布斯》杂志指出，美国疾控中心只记录新冠肺炎死亡病例，缺乏“疫情孤儿”的统计数据，在疫情期间这类儿童数量可能远高于相关研究的估算。

美国沃克斯新闻网将之称为“童年悲伤危机”。报道援引专家的话说，政策制定者忽视了在疫情中失去父母对儿童的影响，“这一代被疫情造成心理和情感创伤的孩子们长大后，行为和生活都将受到影响。”

美国公益组织“全国儿童悲痛联盟”首席执行官维姬·杰伊表示，很难给遭受创伤的孩子提供心理疏导，因为缺少数据，他们不清楚哪些孩子在疫情中经历了不幸。她同时担心不同族裔儿童获得心理健康治疗资源的差异，尤其是美国少数族裔受疫情影响更大，少数族裔“疫情孤儿”的比例也更高。

美国疾控中心一项研究发现，美国原住民、非洲裔和拉美裔儿童失去父母或看护人的可能性分别是白人儿童的4.5倍、2.4倍和1.8倍。数据显示，少数族裔儿童更容易受心理健康问题的影响，且获得治疗和帮助的资源非常有限。

纽约州立大学石溪分校社会流行病学家蕾切尔·基德曼表示，美国目前没有一个机构负责协调帮助受疫情影响失去亲人的儿童，没有人牵头努力了解这场危机的规模，没有人向儿童伸出援手，也没有人帮助他们应对痛苦的经历。“在美国，我们还没有经历过如此大规模儿童失去亲人的情况，现在这还没有结束。”

曾长期在美国国会预算办公室工作的美国天主教大学经济学教授大卫·韦弗表示，即使在疫情前，也仅有一半失去父母或看护人的美国儿童得到政府的社会保障福利。“由于疫情失去至亲的儿童无法获得足够的保障性收入支持，这将推高儿童贫困率，并带来长期负面社会效应。”

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 17 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)