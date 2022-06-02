向来标榜劳动法律体系健全的美国，至今只批准了14项国际劳工公约。与强迫劳动问题直接相关的3项重要法律文件，美国一项也没有签署

人口贩运问题泛滥成灾、农业领域强迫劳动触目惊心、私营监狱囚犯惨遭劳动剥削、滥用童工现象普遍存在……在已废除奴隶制150多年后的今天，上述问题仍然在美国真实存在着。履行劳工权益保护责任不力，拒不签署有关强迫劳动问题的重要法律文件，放任“现代奴隶制”大行其道，美国已成为强迫劳动的重灾区。

强迫劳动在美国是一个频繁发生的系统性问题。美国国务院承认，美国是强迫劳动、奴役受害者的来源国、中转国和目的地国，合法和非法行业都存在贩卖人口情况。据美国新闻网站Axios报道，美国约有40万人生活在“现代奴隶制”环境中，忍受着强迫劳动、性奴役等。非营利机构“美国农场工人就业培训计划”估计，美国至今仍有约50万童工从事农业劳作，很多孩子从8岁开始工作，每周工作长达72小时。加州大学伯克利分校法学院教授劳蕾尔·弗莱彻指出：“公众普遍认为美国早就解决了现代奴隶制这一问题，但实际上，现代奴隶制依然存在，而且很普遍。”

近年来，美国政府收紧移民政策，针对移民群体的人口贩运和强迫劳动问题更趋严重。据美国《里士满时讯报》报道，近5年来，每年从境外贩卖到美国从事强迫劳动的人口近10万。美联社去年12月报道指出，多年来，偷渡至美国的移民被迫长期在农场干苦力，生活在肮脏、拥挤的拖车里，缺少食物，也没有干净的饮用水，还遭受监管者的暴力威胁。这些劳工的身份、旅行证件被扣留，无法寻求帮助逃离困境。惨遭强迫劳动的移民群体往往缺乏司法维权的渠道。美国城市研究所和美国东北大学的一份研究报告显示，美国执法部门不仅不帮助被强迫劳动的受害者，有时甚至站在人贩子一边。在一起案件中，一名农场主向一名试图逃跑的被强迫劳动的农场工人开枪，而警察到来后却以非法移民的罪名逮捕了这名农场工人。

监狱是美国强迫劳动问题的另一个重灾区。据报道，美国各地公司在应对劳动力短缺问题时，越来越多地将监狱囚犯作为廉价劳动力来源。在缺乏政府有效监管的私营监狱里，强迫劳动问题尤其严重。美国私营监狱的首要目标是赚钱，强迫囚犯劳动是其主要利润来源之一。美国威拉姆特大学法学院教授劳拉·艾普曼在题为《血钱：监狱劳工和监狱利润》的研究报告中指出，私营监狱是一种“有害的奴役形式”，服刑人员“被困在不断增加的体力劳动、痛苦和剥削之中”。美国公民自由联盟曾提起法律诉讼指出，美国私营监狱存在大量权钱交易，加剧了过度监禁和强迫劳动问题。

美国强迫劳动盛行，与美国政府不作为密切相关。向来标榜劳动法律体系健全的美国，至今只批准了14项国际劳工公约。全球8项劳动核心公约，美国仅批准了2项，是批准公约数量最少的国家。特别是与强迫劳动问题直接相关的《强迫劳动公约》《强迫劳动公约补充议定书》《关于废止强迫劳动的公约》3项重要法律文件，美国一项也没有签署。美国执法部门对贩卖人口、强迫劳动等行为的打击力度也明显不足。美国司法部发布的《2021人口贩卖数据报告》显示，2019年全美因贩卖人口和强迫劳动遭检察官调查的嫌疑人共2091人，但被定罪的仅有837人。“美国强迫劳动现象之所以难以禁绝，一方面是因为利润丰厚，另一方面是由于美国立法不力和执法效率低下，作恶者被起诉的风险很小。”丹佛大学学者克丽西·巴克利指出。

美国无视本国大规模存在的“现代奴隶制”问题，却肆意抹黑其他国家、散布其他国家强迫劳动的谎言，充分暴露了美国在人权问题上一贯抱持的双重标准以及打着人权幌子干涉他国内政的政治图谋。面对自身严重的人权问题，美国没有资格对其他国家人权状况说三道四。美国应该做的，是深刻检讨自身的人权赤字，采取有效措施终结“现代奴隶制”，切实承担起一国政府应承担的人权保护责任。

《 人民日报 》（ 2022年06月02日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)